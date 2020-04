Fans de Mia Khalifa ALARMADOS por su estado de salud

Mia Khalifa no dejó de aumentar su popularidad en redes sociales tras dejar su carrera como actriz de cine para adultos, al igual que compartir mucho contenido juntoa su pareja Robert Sandberg; pero su reciente amor por el ejercicio la ha llevado a lucir un cambio físico que a muchos de sus fans no les ha gustado mucho, pues aseguran luce “demasiado” delgada y esto podría poner su salud en riesgo.

La ex actriz porno de 27 años de edad siempre ha estado expuesta a todo tipo de comentarios elevados de tono por sus publicaciones, ya que aún disfruta lucir todo tipo de prendas candentes o sensual lencería para su contenido exclusivo en redes sociales, pues transformó su profesión al modelaje erótico para sus casi 20 millones de admiradores en Instagram.

Debido a este enfoque de contenido subido de tono, Mia Khalifa también recibe el elogio de sus fieles fans, quienes no pudieron evitar preocuparse por su actual estado de salud, ya que muchos aseguran que su “extrema delgadez” se debe a estar que la celebridad pudiera estar sufriendo de una fuerte depresión, otros incluso mencionaron que la culpa sería de su pareja.

La preocupación de los fans de Mia Khalifa

“‘Es triste ver cómo se burlan de ella sin saber porqué está así. Aparte de que está pasando por una enfermedad que se llama hiperhidrosi’, ‘Ese cambio de Mia khalifa no es para nada normal. Ojalá se recupere con una buena alimentación’, ‘Mujer, ¿qué te pasó? Deja a ese hombre ya mismo. Esa mano la tiene bien mala’”

Este debate sobre el estado de salud de la famosa libanesa continúa siendo tendencia en redes sociales como Twitter, sitio donde más han destacado las publicaciones que compilaron algunas de sus recientes fotografías en Instagram y videos de su popular cuenta de Tik Tok con más de 4.8 millones de seguidores.

Aunque estas publicaciones no han cesado, Mia Khalifa no ha dejado de compartir sus candentes imágenes y videos en Internet; sobre todo su reciente entrenamiento de acondicionamiento físico que ha trabajado mucho durante la cuarentena por Coronavirus (COVID-19) y no dejando a un lado su romance con su pareja Robert Sandberg.