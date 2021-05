Fans de Marvel conmemoran el primer mes de Anthony Mackie como Capitán América

A pesar de que Sam Wilson (Anthony Mackie) recibió el escudo en los momentos finales de Avengers: Endgame, era evidente que el personaje dudaba en adoptar por completo el nombre del Capitán América.

Ese punto exacto de la trama es lo que alimentó gran parte de la narración en The Falcon and the Winter Soldier, antes de que el personaje finalmente se pusiera el nombre de Capitán América en el episodio final del programa.

El domingo, habrá pasado un mes desde el final de The Falcon and the Winter Soldier, y los fanáticos de la serie están celebrando el primer mes de Wilson como el legítimo portador de las barras y estrellas.

"Mucha gente no se da cuenta de que Sam Wilson es el único superhéroe que no tiene superpoderes", dijo anteriormente Mackie sobre su interpretación del personaje. “Es un tipo normal que salió a correr y se convirtió en Avenger”.

“Entonces, proviene de un lugar de humanidad y humildad. No se trata tanto de que él simplemente esté pasando y rompiendo cosas. Se trata de la idea cerebral e introspectiva de cómo se maneja un problema porque él era un consejero. Sin embargo, todavía tiene esas manos, pero no es un superhéroe, es un tipo normal", dijo el actor de Marvel.

Fans celebran a Anthony Mackie como Capitán América

Mackie es el nuevo Capitán América del UCM

A un mes del nombramiento de un sucesor para Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, como Capitán América en el Universo Marvel, los fans del actor afroamericano acudieron a redes sociales para felicitarlo.

En La Verdad Noticias, te presentamos algunas de las reacciones de los fanaticos del Universo Cinematográfico de Marvel, quienes disfrutan de ver a un hombre afroamericano como el icónico superhéroe de Estados Unidos.

