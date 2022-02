Fans de Marco Antonio Solis encuentra un zapato del cantante en un hotel

A través de las redes sociales se ha viralizado una maquillista y es que como si se tratara de un cuento de hadas, una joven sonorense publicó en redes sociales que se encontró un zapato que pertenece a nada más y nada menos que Marco Antonio Solís.

Se trata de la maquillista hermosillense Diana Becerra quien recientemete relató en su cuenta de Instagram que este viernes acudió a un conocido hotel de la ciudad para arreglar a una novia.

Ha relatado con mucha emoción que nunca se imaginó que encontraría un zapato de la marca Dolce & Gabanna, que reconoció inmediatamente como propiedad del cantante michocano Marco Antonio Solis ya que fue el mismo que usó durante el concierto ofrecido la noche del 3 de febrero en Hermosillo.

Fans de Marco Antonio Solis presume su zapato

Fans de Marco Antonio Solis presume su zapato

“Oigan no me lo van a creer. El día de hoy me tocó trabajar en el hotel Fiesta Americana, vine a arreglar a una novia. Ayer asistí al concierto de Marco Antonio Solís y él traía el mismo zapato que hoy en la mañana me encontré afuera de la puerta de un cuarto, justo en el hotel donde supuestamente él se quedó la noche que estuvo aquí”.

Eso fue lo que escribió Diana en Instagram, junto a una foto del zapato, que lejos de querer quedarse con él, la joven sonorense pidió ayuda en sus redes sociales para devolvérselo a Marco Antonio Solís.

“Sigo sin creérmela, quiero que mi ceniciento vuelva por él. ¡Ayúdenme a que sepa que yo lo tengo!”.

Maquillista devolvió el zapato

Maquillista devolvió el zapato

Cabe destacar que poco después se supo que el mánager del intérprete Marco Antonio Solis se comunicó con ella, por lo que ya devolvió el zapato a su dueño.