Fans de Kimberly Loaiza creen que Kenia Os le mandó una fuerte indirecta

Sabemos que una de las enemistades más famosas del mundo de las redes sociales es la que existe entre Kimberly Loaiza y Kenia Os, ellas junto con Juan de Dios Pantoja, antes realizaban videos en grupo al ser miembros del Team JukiLop.

Sin embargo, la gran amistad se rompió después de una serie de polémicas que protagonizaron los tres youtubers, y ahora los fans de Kim creen que Kenia le envió una supuesta indirecta a la “Lindura Mayor”.

Este rumor surgió después de que la cantante de “Tu peor pesadilla” hiciera una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans de Instagram. Donde uno de sus fieles admiradores le preguntó si estaba planeando tener un nuevo mánager.

A lo que la youtuber respondió con una posible indirecta para su colega estrella de Youtube Kimberly Loaiza: “En este momento el equipo está completo, no queremos a alguien nuevo imponiendo sus reglas y normas, ya he pasado por contratos horribles”.

Además la influencer Kenia Os añadió: “Siempre me ha gustado yo llevar las decisiones junto al equipo. Nos equivocamos y eso no es malo, al contrario, nos ayuda a crecer laboralmente. Esto es de momento, no sabemos si en un futuro más personas se sumen”.

Kenia escribió este mensaje en sus redes, posiblemente dedicado a su ex amiga Loaiza/Foto: Tu en línea

¿Qué pasó con Kimberly Loaiza y Kenia Os?

Si conoces a estas dos famosas de internet, seguramente sabrás que se pelearon después de que Kenia se salió del famoso team Jukilop, que era liderado por Loaiza y su esposo Pantoja, donde supuestamente ellos querían que Os firmara un “mal contrato”, que no le daba ningún beneficio.

Kenia y Kimberly antes eran amigas cercanas, pero ahora ya no tienen ningún tipo de contacto/Foto: En Pareja

Sin embargo, los Juki aseguraron que en realidad la “Kenini” se fue del grupo porque supuestamente envidiaba la vida de Kimberly Loaiza. Además de que siempre tenía conflictos con el resto del equipo. Hasta el momento, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó.

¿Crees que Kenia Os escribió ese mensaje dedicado a Kim Loaiza y JD Pantoja? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

