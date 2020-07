Fans de Khloé Kardashian nuevamente se sorprenden por el cambio en su rostro/Foto: Publimetro

Los fanáticos de Khloé Kardashian quedaron atónitos ante la última publicación de Instagram de la estrella cuando la acusaron de cambiar su aspecto nuevamente.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 36 años, recientemente fue criticada cuando sus fanáticos dijeron que se veía notablemente diferente en sus últimas instantáneas, y algunos afirman que se sometió a una cirugía para cambiar su rostro.

Ver esta publicación en Instagram �� Una publicación compartida por Khloé (@khloekardashian) el 10 de Jul de 2020 a las 3:04 PDT

Y ahora Khloé, que no ha respondido a ninguno de los rumores, ha publicado una selfie con su madre Kris Jenner, y los fanáticos insisten en que se veía diferente a su última instantánea.

"Se ve muy diferente en las fotos recientes", escribió uno. Otro seguidor comentó: "El mismo cirujano, ambas lucen muy bien" Otro crítico dijo: “se ven raras". "¿Qué te has hecho en la cara, Khloé?" preguntó un cuarto seguidor preocupado. "Sus mejillas estarán en su cuello pronto", agregó un quinto luego de rumores recientes de cirugía.

Khloé subtituló la foto en blanco y negro como: "My Queen ♔" mientras se acurrucaba junto a su madre parecida en la impresionante imagen.

La estrella del reality fue la viva imagen de su madre, que comparte algunas de las mismas características, incluida la misma forma de la cara, nariz y mejillas. Ambas se veían con mucho glamour en la hermosa foto, haciendo pucheros a la cámara. Otros se sorprendieron por lo mucho que se parecen.

Uno escribió: "Entonces veo de dónde obtuvo Koko su aspecto". "Literalmente gemelas omgg", compartió otro.

¿Qué se hace Khloé Kardashian en la cara?

La superestrella provocó nuevos rumores de cirugía después de compartir una hermosa instantánea de Instagram. Muchos fanáticos comentaron en sus labios, sugiriendo que ella pudo haber tenido un procedimiento de relleno para aumentar el tamaño de sus labios.

Algunos atribuyen los cambios a lápiz labial inteligente y trucos de edición, mientras que otros están convencidos de que se ha hecho más trabajo.

Uno tuiteó: "Una persona que se somete continuamente a cirugía plástica por razones de vanidad tiene algo que hacer". Otro agregó: "No sé por qué la gente odia a Khloé Kardashian. ¿Y qué si ella fue operada? Su elección no es la tuya".

Kim y sus hermanas Kardashian-Jenner siempre han dado de qué hablar por las diversas cirugías plásticas que se han hecho para conservar la figura que las ha caracterizado, y ahora Khloé no se salva de estas críticas/Foto: Teleamazonas

Un tercero escribió: "Nunca seas alguien en la televisión, especialmente Khloé, que ha tenido más cirugías que toda su familia, te ves mucho mejor que ella, eres una chica hermosa".

A pesar de todas las especulaciones sobre la cirugía, Khloé ha insistido previamente en que nunca se ha metido bajo el cuchillo, y duda que alguna vez lo haga. Negó tener una cirugía de nariz e insistió en que su aspecto diferente se debía a un maquillaje inteligente.

También te puede interesar: Khloé Kardashian y su hija son duramente criticadas porlos internautas

Khloé dijo: "Un día creo que me haré una (cirugía) porque lo pienso todos los días. Pero tengo miedo, así que, por ahora, todo se trata del contorno".