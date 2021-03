Fans de Justin Bieber convierten a “Justice” en el estreno de la semana

Los fanáticos de Justin Bieber votaron en una encuesta publicada el viernes (19 de marzo) en el Billboard, eligiendo el último proyecto de larga duración del cantante de 27 años como su nuevo lanzamiento musical favorito de la semana pasada.

Justice, de 16 pistas , que llegó solo 13 meses después de que la estrella del pop lanzará "Changes" con picos de R&B en el día de San Valentín .

Explora los bordes exteriores de la alegría y su perseverancia personal a través de himnos impactantes y amigables con la radio.

Justin Bieber estrenó Justice

Justin Bieber venció a Lanna Del Rey

Justice obtuvo casi el 47% de los votos, superando la nueva música por Lana del Rey( Chemtrails sobre el Country Club ),J Balvin (“Tu Veneno”), Paloma Mami( Sueños de Dalí ), Addison Rae (“Obsesionada”), entre otros.

Justice incluye los sencillos lanzados anteriormente "Holy" con “Chance The Rapper”, "Lonely" con Benny Blancoy "Anyone", todos los cuales llegaron al top 40 en el Billboard Hot 100, así como el recientemente lanzado "Hold On". El set también cuenta con apariciones especiales de Jalid ("Como yo soy"), Daniel César ("Melocotones") y Kid Laroi ("Inestable").

En segundo lugar en el recuento de la semana pasada con casi el 40% de los votos, se ubicó el séptimo álbum de estudio de Del Rey, Chemtrails Over the Country Club , que se había retrasado como resultado de la pandemia de COVID-19. El set incluye los sencillos "Let Me Love You Like a Woman", "White Dress" y la canción principal.

El sábado (20 de marzo), Del Rey acudió a las redes sociales para anunciar que su "siguiente proyecto" titulado Rock Candy Sweet , llegará el 1 de junio.

