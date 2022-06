Fans de Johnny Depp llevan un barco pirata a las afueras de los tribunales

El actor está recibiendo un gran apoyo por parte de sus fanáticos/Foto: La Verdad

El actor Johnny Depp tiene miles de fanáticos que lo han apoyado durante su juicio contra Amber Heard. Así que ahora en redes sociales se viralizó una foto en la que se ve que los seguidores del actor llevaron un barco pirata a las afueras de los tribunales de Fairfax en la ciudad de Virginia, mientras el jurado deliberaba tras el fin del proceso entre la ex pareja.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, este miércoles se reveló que tras el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, el actor fue el que ganó la demanda.

Así que los fans llevaron un barco pirata que pretendía ser una versión mini del Perla Negra, la embarcación que capitaneaba Jack Sparrow, el personaje que Johnny Depp inmortalizó en la saga Piratas del Caribe.

Fans apoyan a Johnny Depp con homenaje a Jack Sparrow

Así fue el barco para apoyar al actor/Foto: Zona Prensa

Incluso el barco tenía una imagen del actor en la piel de su legendaria caracterización. La construcción estaba arriba de una plataforma y fue ubicada frente al tribunal con el objetivo de que lo vean los miembros del jurado.

No fue la única situación particular que hubo con fans del actor. Hace unos días, cuando todavía había audiencias orales en la causa, una mujer tuvo que ser sacada de la sala cuando le reclamó que un bebé era suyo. “Johnny, te amo, nuestras almas están conectadas. ¡Este bebé es tuyo!”, exclamó la fanática.

Cabe destacar que Johnny Depp no se encuentra en Estados Unidos para escuchar los resultados de su juicio contra Amber Heard, ya que actualmente tuvo que viajar a Reino Unido. Sin embargo, sus fieles seguidores están esperando afuera de los tribunales.

Johnny Depp no volverá a Piratas del Caribe

Depp no regresará a Piratas del Caribe/Foto: Prensa Libre

A pesar de que Depp ganó la demanda contra su ex esposa Amber Heard, el actor de 58 años de edad no regresará a su papel de Jack Sparrow de Piratas del Caribe, ya que Disney no desea continuar trabajando con el famoso, al igual que él afirmó que no tiene intenciones de volver a la saga, algo que generó tristeza entre los fans.

