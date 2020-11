¡Fans de Inuyasha arremeten contra el nuevo doblaje latino de Yashahime!

Hanyo no Yashahime (Yashahime: Princess Half-Demon), es la secuela de Inuyasha que está trayendo mucha nostalgia a los fanáticos. Sin embargo, el pasado viernes 27 de noviembre de 2020, Crunchyroll estrenó el primer capítulo del anime con doblaje latino y cientos de fans dieron a conocer su enojo por no contar con el elenco original.

Este nuevo doblaje para Yashahime estuvo cargado de reacciones negativas, ya que la serie no solo cambió las voces de sus personajes favoritos en el español latino, sino que muchos seguidores están decepcionados por no haber sido notificados del cambio aprobado por Viz Media; la distribuidora del anime que parece no tomar en cuenta uno de los aspectos más importantes.

El fandom del anime Inuyasha recordó que los actores de doblaje Enzo Fortuny (Inuyasha), Ana Lobo (Kagome Higurashi), Gabriel Gamma (Miroku), Ana Lilia (Sango) y Gabriel Basurto (Sesshomaru) quedaron fuera del nuevo doblaje para Yashahime y se hicieron notar en redes sociales como Twitter.

"Me acaban de arruinar la infancia que bueno que decidí no ver la secuela porque si tan solo escuchar la voz de Inuyasha me decepcionó no me imagino que sería si lo hubiera visto completo", es una de las muchas opiniones negativas contra el nuevo trabajo de doblaje. Y aún peor, fue que los mismos actores confirmaron este cambio en sus redes sociales.

¿Qué opinan los nuevos actores?

Alejandro Graue, conocido por ser la voz de Dipper Pines en la serie animada Gravity Falls, es uno de los nuevos actores de doblajes en sumarse a Yashahime. Aunque él es conocido por tener una larga trayectoria en el doblaje, no evitó ser víctima de ataques por el cambio de voces en el nuevo programa de televisión.

Sin embargo, Alejandro no se quedó callado y expresó su opinión en su cuenta de Twitter. Aquí no solo expresó su amor por el nuevo anime de Inuyasha, sino que invitó a los fanáticos “descontentos” a que le den una oportunidad a la secuela. La Verdad Noticias te comparte la publicación a continuación.

“Sólo para decirles que sentimos una suuuper responsabilidad al doblar a los personajes históricos de Inuyasha, y aunque no fue tal y como hubiéramos querido (soy fan y entiendo), hubo que hacerlo así”, expresó Alejandro Graue.

Finalmente, podemos decir que las cosas no parecen ser iguales al pasado de Inuyasha en Latinoamérica, pero lo mejor que se puede hacer es abrirse al cambio y no comparar Yashahime con la serie original. Después de todo, este es un programa sobre las hijas de Sesshomaru y Moroha (la hija de Kagome). ¿Qué opinas de todo esto?

