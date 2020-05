Fans de Harry Styles vuelven tendencia al cantante en redes sociales/Foto: Publinews

Hay mucho amor de Harry por parte de sus fanáticos y viceversa, y parece que es justo debido al éxito de su más reciente video Watermelon Sugar. Quizás Styles está de moda porque el video de su sencillo de su álbum, Fine Line, acaba de lanzarse recientemente.

El video fue recibido con tanta alegría como el sencillo. Teniendo en cuenta nuestras condiciones actuales de pandemia, el video es el brillante opuesto de la vida en este momento, y los fanáticos lo adoran.

Juguetón y divertido, Styles dedicó el video "a tocar" en lo que es un tiempo de aislamiento para muchos. Le dijo a NPR en febrero de 2020 sobre la fabricación de Fine Line:

"Sentí un poco de presión porque quería hacer algo que funcionara", declaró. "Estaba probando esto una noche en el estudio, y estaba preocupado porque realmente no me gustaba nada de lo que estaba haciendo. Sentí que me estaba esforzando demasiado. Ahí es cuando hago la música que menos me gusta, cuando intento escribir una canción pop o intento escribir algo divertido ".

¿Por qué es tendencia Harry Styles?

Tal vez el cantante de "Adore You" está en tendencia debido a que sus fanáticos descubrieron recientemente una vela que huele a su colonia favorita, Tobacco Vanille de Tom Ford.

El producto, disponible en Target, es una vela Cashmere Vanilla que los fanáticos juran que tiene una fragancia como la colonia preferida de Styles. Los fanáticos del cantante se volvieron locos por la vela y se agotó por completo. El servicio al cliente de Target, en Twitter, incluso se refirió al producto como "la vela de Harry Styles", que sacaba bastantes tweets divertidos.

Hace poco se lanzó una vela con el supuesto olor de Harry/Foto: Prensa Libre

"No, no es una vela de Harry Styles, es solo su perfume", dijo un tweet. Otro dijo: "Candle La vela de Harry Styles" no lo dejes ver esto por favor, te lo ruego ".

Aparentemente, el cantante de "Lights Up" parece estar en tendencia con el hashtag, #WE LOVE YOU HARRY como un medio para que sus fans expresen todo su afecto por su apertura, su brillo, su Harry-ness.

#weloveyouharry Todo lo que tengo que agradecerle a Harry, nose ni por donde comenzar, Él es todo, siempre está hay cuando lo necesito y se merece lo mejor del mundo porqué es una persona maravillosa y no tiene que pasar por nada malo, Te amo Harry por siempre ���� @Harry_Styles pic.twitter.com/Ds7AKyRyB6 — nnereasr (@__1dnews___) May 23, 2020

Los elogios a Styles en Twitter solo demuestran el efecto del artista en sus fanáticos: es su imagen, su música, todo Harry.

Una publicación compartida por @ harrystyles el 17 de noviembre de 2019 a las 6:04 a.m. "No digo que Harry Styles sea el hombre más hermoso del mundo, pero eso es exactamente lo que digo", dijo un fanático en un tuit.

Estoy orgullosa de que puedas ser tú sin temor a lo que digan las otras personas, gracias por todo y perdon por tan poco��#weloveyouharry #weloveyouharry #weloveyouharry pic.twitter.com/1R8fVCeUeD — Paulina�� (@Paulina55226889) May 23, 2020

Otro dijo: “No puedo expresar con precisión cuánto me ha inspirado su confianza todos los días. TE AMAMOS HARRY ".

Otro tuit agradeció al cantante por más que su aspecto, diciendo: “Me enseñaste mucho en los últimos 10 años. Me enseñaste a ser amable con los demás, a ser valiente y, sobre todo, a ser yo mismo. Me inspiras de tantas maneras que nunca podré agradecerte lo suficiente ".