Fans de Disney enojados por que Halle Bailey daría vida a Ariel

Hace unas semanas se daba a conocer que un integrante de la banda BTS podría ser el príncipe Eric en el Live Action de La Sirenita, y aunque ello era solamente una broma de las Army’s, los fans de Disney desaprobaron totalmente el hecho, debido a que Disney suele elegir a sus personajes en los Live Action muy apegados a los de los dibujos animados.

En ese sentido, se sorprendieron al descubrir que la actriz Halle Bailey será quien presuntamente intérprete a Ariel en dicha cinta, esto según The Hollywood Reporter.

La noticia no fue del agrado de los internautas, no porque duden de la capacidad actoral de Halle Bailey, sino porque físicamente no se parece en nada a la princesa Ariel; y es que Ariel es reconocida por su piel blanca, sus ojos azules y su cabello rojizo, características físicas con las que no cuenta Halle Bailey.

La actriz Halle Bailey es de tez morena, y cabello oscuro, por lo que no existe similitud entre ella y la “princesa Ariel original”, la noticia disgusto a los internautas, aunque se escudan diciendo que “no era un tema de racismo” pues Disney siempre ha sido muy inclusivo, es solo que las películas tienen una ubicación geográfica que debe ser respetado.

“Disney suele escoger su cast basándose mucho en el sitio en el que la película tiene lugar. es decir, en Aladdin buscaron a los actores con ascendencia árabe, o rasgos árabes ¿por qué Disney consideraría a alguien con rasgos africanos o afroamericanos para interpretar a un personaje de una película que no tiene lugar en África?”, plantearon algunos usuarios.

Y es que los fans de Disney no han estado contentos con las últimas noticias, pues recientemente también se anunció que Mushu podría quedar fuera del Live Action de Mulán.