Fans de Coldplay agotan nuevas fechas en CDMX y Guadalajara

Coldplay es una de las bandas británicas que hace unos meses sorprendió a sus fans mexicanos al anunciar una serie de conciertos en México y como era de esperarse, los boletos se agotaron y hasta ese momento los fanáticos que no alcanzaron sus entradas,

Es por eso que los fans pensaban que ya no verían en vivo a los británicos y es hasta ahora que se han anunciados dos nuevas fechas que han vuelto una locura la venta de boletos.

Resulta que Ocesa confirmó que la banda británica Coldplay añadió dos nuevas fechas a la gira de conciertos que dará en México y para todos los fans de la banda liderada por Chris Martin hay buenas noticias ya que se han sumado dos conciertos más al Music of the Spheres tour.

Las nuevas fechas de ColdPlay en México

¡Buenas noticias! Nuevas fechas de @coldplay en México... ¡Alístate para disfrutar la magia de su show en #GDL y #CDMX! ��✨#PreventaCitibanamex: 28 de febrero y 1 de marzo pic.twitter.com/6J3yNuD4fE — Ocesa Total (@ocesa_total) February 24, 2022

Tal parece que la publicación que hizo Ocesa en sus redes sociales, Coldplay añadió una nueva fecha para Guadalajara. La agrupación se presentará en el Estadio Akron los próximos 29 y 30 de marzo, siendo esta última la nueva fecha.

Hay que destacar la CDMX no se queda atrás, ya que aunque habían anunciados dos fechas: el 3 y 4 de abril, los británicos ofrecerán un tercer concierto el 6 de abril en el Foro Sol.

Es por eso que Ocesa informó que la preventa para estos dos conciertos será el 28 de febrero y el 1 de marzo y la venta general iniciará un día después yes que esta noticia se confirma después de que Carla Morrison filtrara las nuevas fechas que Coldplay añadiría a la gira.

Carla Morrison abrirá los conciertos

La cantante Carla Morrison hizo el anuncio por medio de sus redes sociales y mencionó que será la encargada de abrir los shows que Chris Martin y compañía den en el país.

"Los que me conocen saben, que esta noticia no solo me costó guardarla ¡Vale demasiado para mí! Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo, Coldplay, me invitó a abrir toda su gira en México y estoy que ¡No me la creo! ¡Qué emoción! ¿Quién va?".

Las fechas que publicó Carla Morrison, aún faltaría por anunciar un concierto más en CdMx, el cual se llevaría a cabo el próximo 7 de abril, pero por el momento, los conciertos de los británicos confirmados serán el 25 y 26 de marzo en Monterrey, el 29 y 30 de marzo en Guadalajara y los días 3, 4 y 6 de abril en la Ciudad de México.

