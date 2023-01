Fans de Camilo señalan que están “hartos” de Evaluna y esta es la razón

Le piden a Camilo ya no incluir a Evaluna es sus proyectos.

Camilo está estrenando una nueva colaboración, en esta ocasión junto a Camila Cabello, y como parte del lanzamiento, estrenaron el videoclip de “Ambulancia”, sin embargo, lo que llamó la atención es que Evaluna una vez más fue la directora del video, lo que ha desatado fuertes críticas.

“Ambulancia”, la nueva colaboración entre Camilo y Camila Cabello ha tenido gran éxito, y han sido los propios cantantes quienes lo han presumido en sus redes sociales.

Sin embargo, el éxito de Camilo se ha visto empañado por fuertes críticas a su esposa, Evaluna, quién ha participado como directora en la mayoría de sus videos, lo que ahora disgusta a sus fanáticos, quienes señalan a la también cantante de “hostigar” a su esposo.

Fans de Camilo “hartos” de Evaluna

¿Qué pasó con el nuevo lanzamiento de Camilo?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Camilo compartió una fotografía junto a Camila Cabello, esto para anunciar el lanzamiento oficial del videoclip de “Ambulancia”, sin embargo, en la fotografía también está posando Evaluna, quién fue la directora.

"Camila, no me sorprende lo mucho que te ama la gente, porque no podría ser de otra manera, teniendo el talento y el corazón que tienes, la familia que te cuida y los amigos que te aman. Y este video, wow, lo amo. Dirigido por la mejor directora del universo planetario, Evaluna, sorprendiéndome una vez más", se lee en el mensaje del cantante y compositor.

Pese a las palabras amorosas que Camilo le dedicó a su colega y a su esposa, cibernautas y fanáticos del cantante le piden ya no incluir a Evaluna en sus proyectos, y ser más independiente, pues recordemos, incluso participa en sus conciertos.

Camilo recibe criticas por incluir a Evaluna en sus colaboraciones.

“Afecta significativamente la imagen de Camilo. La imagen de Evaluna siempre ahí, en cada trabajo, en cada canción, en cada video, en cada colaboración, en cada tour, se vuelve un poco 'hostigante”, “Yo creo que esto pasó porque en uno de los videos de Camilo él besó a la mujer del video y desde ahí Evaluna es la que dirige todo", se lee entre los comentarios, donde se desató un fuerte debate.

¿Qué pasó con la relación de Camilo y Evaluna?

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que desde hace un par de semanas se ha especulado que Camilo y la actriz Evaluna, están enfrentando una fuerte crisis matrimonial, esto por diversos temas relacionados con su hija Índigo.

Sin embargo, recientemente Evaluna y Camilo demostraron que están mejor que nunca, pues ya planea una segunda boda.

