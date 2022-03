Fans de Britney Spears enloquecen especulando si la cantante está embarazada.

Britney Spears enloqueció a sus fanáticos con un video de embarazo. El viernes, la cantante de "Toxic" compartió un video de un estómago muy embarazado en su cuenta de Instagram escribiendo junto a él: "Mami... ¡sácame de aquí!".

Naturalmente, su devoto ejército de seguidores especuló con entusiasmo que Spears estaba esperando al bebé número tres. "¿Tienes algo que contarnos?" se lee en un comentario, mientras que otra persona preguntó rotundamente: “¿Estás embarazada?”.

La cantante Britney Spears, de 40 años, comparte dos hijos, Sean Preston, de 16, y Jayden James, de 15, con su exesposo Kevin Federline. Actualmente está comprometida con el entrenador personal y actor Sam Asghari y ha dejado en claro que quiere formar una familia con él.

Birtney Spears "quiere todo" con Sam Ashgari

A principios de este mes, publicó una foto de los dos en el cumpleaños de Ashgari y escribió junto a ella: “Feliz cumpleaños a mi prometido… Te quiero mucho… Quiero una familia contigo… ¡Lo quiero todo contigo! !”. “Millones de cosas que desear, solo tengo un deseo”, respondió.

Spears también compartió fotos de la excursión de la pareja a la Polinesia y escribió: "¡¡¡Planeando tener bebés en la Polinesia!!!!!!".

El año pasado, la princesa del pop reveló en la corte que quiere casarse y tener otro bebé, pero no pudo debido a la tutela de su padre. Finalmente se terminó en noviembre de 2021.

“Quiero tener el trato real. Quiero poder casarme y tener un bebé. Me dijeron en este momento bajo la tutela que no puedo casarme ni tener un bebé”, dijo Spears a un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles durante una audiencia judicial sobre su tutela “abusiva”.

¿Britney Spears tuvo un DIU contra su voluntad?

“Tengo un [DIU] dentro de mí en este momento para no quedar embarazada”, explicó. “Quería sacarme el [DIU] para poder empezar a tratar de tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me deja ir al médico para sacarlo porque no quieren que tenga hijos”, dijo Britney Spears, quien quería tener más hijos pero su padre se lo impedía.

La Verdad Noticias informa que, horas más tarde, Spears publicó otro video de sí misma sonriendo mientras cambiaba de un pie a otro. “¡Por mucho TRABAJO que he tenido que hacer actuando, estoy aprendiendo el arte de hacer!” ella escribió.

"Mucho menos da para mucho… de lado a lado…. SÍ… sentarme bonito es mi filosofía!!!! Podría estar haciendo esto por MUY MUCHO TIEMPO... así que si no te gusta no me sigas y no te olvides ¡BÉSALO!".

