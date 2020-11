Fans de Billie Eilish creen que "Therefore I Am” es un mensaje para los haters

Los fans de Billie Eilish creen que "Therefore I Am” es un mensaje a los haters

La artista de 18 años lanzó "Therefore I Am" el jueves 12 de noviembre. En el video musical se puede ver a Billie Eilish corriendo por un centro comercial vacío y deteniéndose en varios lugares de comida rápida, incluidos Wetzel's Pretzels, Chipotle, Hot Dog on a Stick y una tienda de donas.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la estrella de "Bad Guy" fue atacada por haters el mes pasado después de que una foto de ella vistiendo una blusa con tirantes finos y pantalones cortos (en comparación con su típica, como ella dice, "ropa holgada") se difundió en línea.

¿Bille Eilish le mandó un mensaje a sus haters?

Ahora, los fanáticos se preguntan si "Therefore I Am" es la forma en que Eilish apaga a estos trolls y les recuerda que está viviendo la mejor etapa de su vida. "Este clip debe haber representado que a ella ya no le importan los comentarios mezquinos sobre su cuerpo", tuiteó un seguidor.

Otro fan agregó, "'Therefore I Am' de Billie Eilish. ¡Poniendo a sus enemigos en su lugar! ¡ME ENCANTÓ!". Muchos oyentes también compartieron cómo Eilish los inspiró. "¡¡ESTOY TAN ORGULLOSO DE MI CHICA!!" escribió un usuario de Twitter.

"¡La forma en que toma la comida y la come después del BODY SHAMING que recibió! Sí, me inspira la mujer, y sé que inspira a millones de mujeres en el mundo!! Nunca dejes que nadie hable de tu cuerpo”, agregó otra fanática de la cantante.

Las letras de Billie Eilish también hablan por sí mismas. En la canción, ella deja caer versos como: "Detente, ¿de qué diablos estás hablando? Saca mi nombre de tu boca. No hables de mí como si supieras cómo me siento". Para escuchar la canción y ver el video, mira el clip de arriba.