Fans de Adele piden que les devuelvan su dinero tras cancelar sus conciertos

Fans de Adele piden que les devuelvan su dinero tras cancelaciones de sus conciertos

Adele nuevemente está en medio de una nueva polémica y es que tras haber anunciado la cancelación de las fechas de sus concierto en Las Vegas, sus seguidores exigen que se les reembolse su reservación de hotel y boletos de avión por haber dado el aviso a tan solo 24 horas de su primer show.

“Lo siento, pero mi ‘show’ no está listo. La mitad de mi equipo tiene Covid-19 y es imposible hacer el espectáculo”, fue el mensaje con el que la cantante dio el anuncio en sus redes sociales.

Además se ha destacado que muchos de los incondicionales de la talentosa Adele estaban en pleno vuelo cuando la artista dio la noticia de cancelación, por lo que se quedaron varados, indignados y decepcionados con la noticia.

Fans de Adele se muestran molestos

Al parecer la explicación no fue suficiente, ya que según el medio, los seguidores de la intérprete de Rolling in The Deep afirman que volaron no solo desde otros estados, sino de lugares como Canadá, México y el Reino Unido para poder verla en vivo.

“No es bueno para Adele y creo que ella lo sabe. Su respuesta parecía muy auténtica. Supongo que depende de si los fanáticos creen su palabra”

Eso fue lo que dijo el experto en relaciones públicas Mark Borkowski. Asimismo, otras personas han señalado que como las fechas serán pospuestas será imposible que les regrese el dinero de su entrada, la cual oscilaba entre 85 y 12 mil dólares.

Por si eso fuera poco además tendrían que reservar vuelos y habitaciones de hotel por segunda vez para cuando se anuncien las nuevas fechas y muchos no recuperarían su dinero de los gastos extras al concierto.

Las pérdidas económicas de los fans de Adele

Concierto de Adele es pospuesto

“Sé que no podré salir del trabajo para regresar, sé que no podría permitirme regresar. Este viaje ha sido una colección de regalos de Navidad y cumpleaños, además de ahorros”.

Eso dijo un fanático de Carolina del Sur sobre el posible aplazamiento de los espectáculos, mientras otro fan de Canadá añadió: “Perdimos una gran suma de dinero en boletos de avión y hoteles para venir a verla por nada, bastante inaceptable que un equipo de producción multimillonario pudiera quitarle la ilusión a las personas que volaron y se arriesgaron a contagiarse de Covid porque su ‘show’ no estaba listo”.

“Ella es conocida por su voz, por lo que a mí respecta, simplemente la hubiera disfrutado sentada en un banco cantando. Absolutamente inaceptable, no han mencionado nada sobre compensación por los gastos de viaje que tuvimos”, añadió.

Cabe destacar que la famosísima cantante Adele explicó que esta situación se suscitó porque varios miembros de su equipo de producción estaban infectados de coronavirus, el medio Radar reveló que la verdadera razón sería que la artista está convertida en una diva.

