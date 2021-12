Fans culpan a JD Pantoja del hate que recibe Kimberly Loaiza en redes sociales

El youtuber y cantante volvió a causar polémica con sus mensajes en Twitter.

JD Pantoja vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales y todo a causa de unos polémicos mensajes que compartió en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el detalle que ha llamado la atención es que sus propios fanáticos lo han comenzado a acusar de ser el principal causante de que Kimberly Loaiza reciba hate a diario.

Todo comenzó cuando algunos cibernautas comenzaron a comparar su desempeño en el mundo de la música con el de Kenia Os. Ante dicha situación, el influencer mazatleca pidió que no lo involucren a él y que mejor hicieran comparaciones con su esposa, asegurando que cualquiera saldría perdiendo.

El esposo de "La lindura mayor" incitó a las comparaciones entre mujeres.

“No comparen la interacción de una mujer con la de un hombre… Intenten compararse con la reina KL”, escribió el esposo de Kimberly Loaiza, quien recientemente se enojó muchísimo porque ella se perforó el ombligo.

Fans piden que deje de meterse en polémicas

Los fans de JUKILOP le piden que ya no se involucre en polémicas e ignore las provocaciones.

Dicha situación desató una ola de críticas en su contra, por lo que él recurrió a su cuenta de Twitter para asegurar que no le importaba lo que las demás personas piensen y que no le tenía miedo a nadie pero lo que él no se esperaba es que sus propias fanáticas lo acusaran de provocar el hate hacia “La lindura mayor” debido a estas polémicas.

“Ya es hora de que entiendas que estás cometiendo errores y no solo te perjudicas a ti, sino a Kim. Ella no merece tanto hate”, “Vive tu vida feliz junto a tu familia sin meterte con nadie”, “Con estas polémicas solo logras que ella se vea mal” y “A Kim le urge separarse de él, acabará con su carrera” son algunos comentarios que se leen en Twitter.

¿Quién es JD Pantoja?

Pese a las polémicas, el influencer mazatleca se ha ganado el cariño del público gracias a su familia.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, JD Pantoja debutó como creador de contenido para YouTube en 2016 pero cobró popularidad en las redes sociales al sostener un romance con la influencer Kimberly Loaiza, quien ahora es su esposa y madre de sus dos hijos: Kima Sofía y Juanito.

Fotografías: Redes Sociales