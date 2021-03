Fans creen que Taylor Swift escribió "You All Over Me” para su ex Joe Jonas

Taylor Swift lanzó su nueva canción "You All Over Me", y gracias a la letra que parece ser sobre un ex, los fans están tratando de averiguar de quién trata la canción. ¿Y los resultados pareden indicar que es para Joe Jonas?.

La canción ha sido identificada debido a que está enfocada en la época en la que salieron y tiene una letra similar a "Last Kiss", que los fans decidieron hace mucho tiempo que era sobre Joe Jonas.

Letra de la canción de Taylor Swift

"Tú todo sobre mí:"

Supongo que el peor día de junio

Fue el que te conocí

Con las manos en los bolsillos

Y tu sonrisa de "no desearías tenerme"

Lo hice, así que sonrío, y me derretí como un niño

Ahora cada soplo de aire Respiro me recuerda a entonces

"Último beso:"

Porque me encanta tu apretón de manos, conocer a tu padre

Me encanta cómo caminas con las manos en los bolsillos

Cómo me besabas cuando estaba en medio de decir algo

No hay un día en que no me pierda esas groseras interrupciones

Entonces, sí, los fanáticos tienen muchos sentimientos encontrados y aseguran que la canción de la cantante Taylor Swift es, indiscutiblemente, para Joe Jonas.

¿Taylor Swift y Joe Jonas fueron novios?

Como ya te habíamos comentado en La Verdad Noticias, Taylor y Joe salieron desde julio a octubre del 2018, y su ruptura fue un poco dramática debido a que Joe terminó las cosas por teléfono.

Taylor se sinceró al respecto durante el programa de Ellen, diciendo: "Cuando encuentre a la persona adecuada para mí, será maravilloso, y cuando mire a esa persona, ni siquiera seré capaz de recordar al chico que rompió hablar conmigo por teléfono en 25 segundos cuando tenía 18 años".

También bromeó sobre la separación mientras conducía SNL en 2009, diciendo: “Podrías pensar que mencionaría a Joe, ese tipo que rompió conmigo por teléfono. Pero no lo voy a mencionar en mi monólogo. ¡Oye, Joe! Lo estoy haciendo muy bien y soy el anfitrión de SNL, pero no voy a escribir sobre eso en mi monólogo".

Joe y Taylor salieron algunos meses en el 2018.

Pero Taylor y Joe están en muy buenos términos estos días , y la famosa cantante incluso le dijo a Ellen en 2019 que se arrepiente de haber puesto a Joe en todo el drama televisivo, explicando (cuando se le preguntó sobre su recuerdo más vergonzoso).

"Probablemente cuando yo metí a Joe Jonas en el drama tu espectáculo. Eso fue demasiado, eso fue demasiado. Tenía 18 años, sí. Nos reímos de eso ahora, pero eso fue bocón, sí, algunas cosas de adolescentes allí", aseguró.

