Fans aseguran que el nuevo sencillo de Taylor Swift hablaría sobre un aborto

En La Verdad Noticias te hemos informado de todos los detalles sobre el nuevo álbum "Midnights" de Taylor Swift, pues a tan pocos días de su lanzamiento se ha convertido en el disco más escuchado durante las primeras 24 horas, lo que ha emocionado a los fanáticos.

Pero, tras revelarse las canciones, algunos fans de la famosa han sospechado que una canción habla de un posible aborto espontáneo, ha surgido una extraña teoría de que la cantante está atravesando por un momento muy difícil en su vida.

De acuerdo a los usuarios en el tema "Bigger than the whole sky", la famosa se refiere a una dolorosa pérdida, y aseguran que estaría dirigido a un bebé que no pudo nacer; han surgido rumores de que la cantante estaba embarazada.

Nueva canción de Taylor Swift ocasiona teorías sobre un aborto

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te dimos a conocer que uno de los videos musicales que lanzó la cantante causó varias reacciones de los internautas, ya que una escena del videoclip fue eliminada.

Pero, lo que ha llamado la atención es que la letra de "Bigger than the whole sky" expresa un intenso dolor, pues la letra menciona: “Nunca voy a conocer lo que podría haber sido". Por otra parte, la cantante había comentado anteriormente que sus canciones son el reflejo de sus experiencias.

¿Qué fue lo que pasó con Taylor Swift?

La cantante ha grabado sus canciones

La cantante perdió los créditos de las grabaciones originales de sus primeros seis álbumes luego de que Scooter Braun compró su catálogo, se dio a conocer en el 2020 que Taylor Swift volvería a grabar sus discos, por lo que confesó que tendría que hacer sus propias versiones.

