Fans arruinan las vacaciones del galán de "Chicas Pesadas"

El bombón, Aron Samuels, se encuentra disfrutando de unas lindas vacaciones en París, Francia, no obstante, las cosas no han salido nada bien, pues jonathan Bennett, actor que le dio vida al galán de la película Chicas Pesadas, confesó que sus fanáticas no lo dejan ni siquiera comer, pues todo el mundo le pide una foto.

Fue el esposo de Jonathan, quién lo dejó en evidencia, a través de un clip corto de Tiktok, en el que, se puede ver como los fans acaparan toda la atención del actor, mientras que su pareja se encuentra distante, pues sus vacaciones, no están siendo las más ideales.

Cabe señalar que el actor de 41 años de edad y su esposo Jaymes Vaughan de 39, se casaron el pasado mes de marzo del 2022, en un hotel ubicado en la Riviera Maya, en México

Vacaciones arruinadas

Aron Samuel siempre será un personaje icónico para miles de generaciones, pues la cinta se ha vuelto muy popular desde que fue lanzada 2004, es por ello que los protagonistas son los favoritos de muchos, motivo por el cual, las chicas no pueden evitar acercarse a él.

En el tiktok, se observa a un grupo de chicas tomándose fotos con el actor, mientras que su amado esposo, tiene una cara seria y se alcanza a leer la siguiente frase en el video:

“Así es irse de vacaciones cuando tu esposo estaba en Mean Girls”.

Pese a esto que pueda ser un poco molesto, al parecer Jaymes Vaughan se lo toma muy relajado, ya que como buen esposo de Jonathan Bennett comprende la popularidad que tiene, por lo que aprovecha sus ratos solo, para apreciar el paisaje.

Mean Girls 2

Se prepara la segunda edición de Mean Girls

Como te hemos platicado en La Verdad Noticias, algunos productores y artistas que conforman el elenco, estarían pensando en retomar la historia, pero con una perspectiva más adulta, pues como muchas series y películas, los actores ya no tienen la misma edad y ha funcionado muy bien, presentar otra realidad, pues muchos de sus seguidores se podrían identificar, no obstante el proyecto aún sigue en pláticas.

