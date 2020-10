Fans agradecen a Jake Gyllenhaal por inspirar RED tras revelación de Taylor Swift

Taylor Swift, justo cuando las noticias sobre su álbum, Folklore se han calmado, llega y hace comentarios inesperados sobre su famoso álbum, Red.

Por supuesto, era de esperarse que eso pondría nerviosos a la base de fans y ahora muchos de ellos están culpando a Jake Gyllenhaal por el “único y verdadero” álbum de ruptura de Taylor Swift. ¿Pero como llegamos aquí?

El "único álbum de ruptura" de Taylor Swift

Rolling Stone decidió recientemente que era hora de revisarar todos los álbumes lanzados en todo el país y eligiera los 500 mejores. Red de Taylor Swift, conocido por éxitos como "I Knew You Were Trouble" y "We Are Never Ever Getting Back Together", llegó a la lista y la cantante fue entrevistada como parte del proceso.

"RED" de Taylor Swift llega al lugar 99 de los mejores 500 álbumes de la historia

Cuando se le preguntó sobre Red, la estrella de "Miss Americana" dijo:

"Miro hacia atrás en esto como si este fuera mi único álbum de ruptura. Todos los demás álbumes tienen parpadeos de cosas diferentes. Pero este fue un álbum que escribí sobre un desamor puro, absoluto, hasta el corazón".

Tenga en cuenta que la propia Taylor Swift nunca menciona específicamente a Jake Gyllenhaal en el fragmento de la entrevista, a menudo, la cantante se muestra tímida, incluso cuando se trata de confirmar cosas como mencionar el nombre de los hijos de uno de sus mejores amigos en una canción, por lo que no debería sorprender que fuera vaga aquí.

Pero los y ls Swifties básicamente tomaron la cita de Taylor Swift, lo que saben sobre el álbum, su anterior aversión por Jake Gyllenhaal y con todo ello, confirmaron sus sospechas sobre quien es la inspiración detrás de RED.

¿Por qué Jake Gyllenhaal sería inspiración de RED?

En la lista de ex- novios de Taylor Swift hay algunos nombres notables (Joe Jonas, John Mayer) y uno de esos es Jake Gyllenhaal, con quien tuvo un breve romance en 2010.

En septiembre de 2020, Jake Gyllenhaal publicó una foto de su infancia con un gran par de lentes que se inundó con comentarios de Swifties, quienes citaron la canción de "All too Well" de Taylor Swift, donde habla de un ex que usaba lentes de niño.

Jake Gyllenhaal, supuesta inspiración de "All too Well" de Taylor Swift

Esta vez, sin embargo, el punto es que Jake Gyllenhaal y Taylor Swift salieron durante tres meses en 2010, después de lo cual la favorita de Billboard comenzó a trabajar en Red, que finalmente salió en 2012.

Ahora, con las nuevas declaraciones de Taylor Swift, y el hecho de que Swifties no puede resistir la oportunidad de hablar de Jake Gyllenhaal, la gente tiene algunas opiniones sobre la posible confirmación de sus teorías, la cual te presentamos anteriormente en La Verdad Noticias y puedes leer aquí.

Honestamente, Jake Gyllenhaal no debería preocuparse por esto, ya que muchos fanáticos de Taylor Swift están agradeciendo al actor de Spider-Man: Far From Home por romper el corazón de la compositora de folklore.

i’d like to thank jake gyllenhaal for breaking taylor swift’s heart because red really is her best album — caitlin���� (@kaletlin) October 28, 2020

I’m v glad taylor swift dated Jake Gyllenhaal cuz we are never getting back together was a gift — Kamsa Musa (@KAMikazeseason) October 29, 2020

Gracias Jake Gyllenhaal por no devolverle a Taylor Swift su bufanda. Sin vos no existiría semejante joyita como All too well, el verdadero himno de los corazones rotos. — juli (@_julieme) October 22, 2020

Algunos, aunque tienen una versión un poco más divertida de la ruptura, ya que se preguntan cómo una relación de tres meses podría inspirar una canción de 15 minutos, "All Too Well".

"all too well" is a masterpiece of pain, i wish they had left it at 15 minutes — the worst driver alive (@givemethematcha) October 25, 2020

buenos días hoy de llora con red de fondo mientras odiamos a jake gyllenhaal — βel ⅛ (@swiftespos) October 22, 2020

Salud por la chica con el corazón roto diciéndole a Jake Gyllenhaal que lo recuerda todo demasiado bien ❤️ #8YearsOfRed — shark lava (@vinchucatuerta) October 22, 2020

Durante mucho tiempo, los fans han insistido en que canciones como "All Too Well" e incluso grandes éxitos como "We Are Never Ever Getting Back Together" eran sobre Jake Gyllenhaal, y los últimos comentarios de Taylor Swift en realidad solo sirven para ayudar a alimentar esas teorías, aunque nuevamente ella no está siendo muy específica. Pero, ¿qué piensa usted? Dinos en los comentarios.