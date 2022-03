Fans acusan a OV7 y Ticketmaster de fraude, aseguran que los bloquean

Aseguran que OV7 bloquea a sus fans, ante sus quejas

Más de 200 fans de OV7 acusan de fraude a la banda, ya que Ticketmaster no les regresa el dinero de sus conciertos cancelados y tampoco anuncian una fecha de reprogramación e incluso ahora los integrantes de la agrupación los bloquean.

A través del hashtag #FraudeOV7OCESA, los fans denuncian públicamente, que no han recibido el reembolso por parte de Ticketmaster, por la cancelación del concierto de OV7, que se llevaría a cabo en mayo del 2020.

“Por favor, dejen de ignorarnos y de publicar comunicados en donde no solucionan nada y sólo quieren callarnos”

Recientemente y ante las especulaciones de una mala relación entre los cantantes, es Kalimba quien revela que el reencuentro de OV7 lo detuvo la pandemia, no los pleitos, sin embargo no dio una fecha probable para el concierto.

¿Qué pasó con el concierto de OV7?

Fans piden el reembolsos de los conciertos cancelados de OV7

Los conciertos de OV7, por sus 30 aniversarios, han sido pospuestos por lo menos en tres ocasiones y aún no han confirmado una fecha oficial en el que serán reprogramados.

Por su parte la empresa Ticketmaster había anunciado que se realizaría el reembolso de los conciertos que fueron pospuestos, sin embargo los fans de OV7 aseguran que hasta ahora no han tenido su reembolso.

Según han dado a conocer Ticketmaster les proporcionó una página en la que podrían comunicarse, pero denuncian que nunca responde.

La respuesta que ha dado Ticketmaster es que hasta que el concierto no se cancele de forma oficial o no den una fecha en concreto, no se podrá solicitar el reembolso y en caso en el que este suceda será del 20 por ciento de cada boleto.

OV7 bloque a fans ante el conflicto

Fans de OV7 aseguran que los integrantes de la banda los han bloqueado

De igual forma, los fans han denunciado que ante sus quejas, varios integrantes de OV7 los han bloqueado de redes sociales.

A consecuencia los fans están muy indignados y afirman que ya no les interesa asistir al concierto de la banda, únicamente buscan el reembolso de su boleto.

Incluso se ha dado a conocer que se realizó una denuncia ante Profeco, denunciando a la empresas Ocesa, Ticketmaster y OV7, sin embargo no han llegado a una solución.

