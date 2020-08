Fans acusan a Khloé Kardashian de lucir muy diferente en persona que en Instagram/Foto: Daily Mail

Khloé Kardashian ha sido acusada de verse como "dos personas diferentes" después de que apareciera en línea una versión original de una de sus instantáneas de Instagram modificadas.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 36 años, asombró a sus seguidores cuando presentó su nuevo look a principios de este año. Muchos especularon que se había sometido a una cirugía para lograr un cambio tan dramático, pero ahora se ha revelado que todo fue gracias a la magia del Photoshop.

Ha surgido una instantánea original de la sesión y se ha compartido en Twitter junto con la que publicó en Instagram y los fanáticos quedaron desconcertados por lo diferente que se ve Khloé en las dos fotos.

Khloé ha causado confusión en sus seguidores luego de que un usuario compartiera la foto de Instagram en comparación con la imagen de Kardashian en la vida real grabando el reality KUWTK/Foto: Mirror

Uno escribió: "Adiós, literalmente dos personas diferentes". Otro agregó: "La forma en que promueve los estándares tóxicos de la belleza", y un tercero agregó: "Esto es realmente triste. ¿Por qué sintió la necesidad de enfrentarse a una melodía así?". Uno más bromeó: "Alguien llame MTV - Catfish: Celeb Edition".

Fans preocupados por Khloé Kardashian

Mientras que algunos usuarios de Twitter expresaron su sorpresa por el complemento original, otros dijeron que se veía hermosa en el original y que nunca necesitó usar Facetune en primer lugar.

"Se ve tan sexy en el segundo de todos modos. No sé por qué se retocaría tanto con Photoshop", escribió otro. Otros expresaron preocupación por Khloé y su deseo de cambiar la imagen hasta tal punto.

A pesar de todas las especulaciones sobre la cirugía, Khloé ha insistido anteriormente en que nunca ha pasado por el quirófano, y duda que alguna vez lo haga. Ella negó haberse operado la nariz e insistió en que su apariencia diferente se debía a un maquillaje inteligente.

Khloé dijo: "Un día creo que conseguiré una porque lo pienso todos los días. Pero tengo miedo, así que, por ahora, todo es cuestión de contorno".

También te puede interesar: Khloé Kardashian comparte INTENSO mensaje sobre su regreso con Tristan Thompson

Se sabe que la empresaria de Good American en los últimos años le ha dado un cambio radical a su imagen, comenzando por su gran pérdida de peso, ¿Crees que todos estos cambios los haya hecho para recuperar a su ex Tristan Thomspon? o ¿Consideras que ella quiere ser como sus hermanas Kylie y Kim Kardashian?