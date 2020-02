Fanáticos diseñan la versión Funko Pop de Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer como se le conoce en Latinoamérica es un conocido manga japonés creado e ilustrado por Koyoharu Gotoge en el año 2016 y que rápidamente cobró popularidad a nivel mundial gracias a la atractiva historia que contaba dentro de sus páginas.

19 tomos conforman la historia de Koyoharu Gotage, la cual fue adaptada a una serie anime provocando que Kimetsu no Yaiba logrará tener un impacto a nivel internacional pues fanáticos consideran que esta trama es una de las mejores que se haya podido ver en los últimos años.

El éxito arrollador que ha tenido Kimetsu no Yaiba en el mundo entero obligó a Ufotable, el estudio responsable de la realización del anime, a que se considerara la opción de realizar una película y que se pretende estrenar durante el año 2020 pero todavía no hay una fecha exacta.

Así se verían las versiones Funko Pop de Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba ha logrado tener un reconocimiento a nivel mundial pues se ha convertido en uno de los shonen más populares de los últimos tiempos y por eso no sorprende que miles de fanáticos quieran adquirir productos oficiales de los personajes que aparecen dentro de la trama.

El usuario de Twitter “@vynilxalchemist”, quien es gran fanático de las figuras que Funko Pop! realiza, ha sorprendido a todos los amantes de Kimetsu no Yaiba con una imagen que demuestra cómo se verían Tanjirou y Nezuko si la empresa decidiera sacar su colección oficial.

No se puede negar que el resultado es realmente increíble pero no deja de ser un fan-made y aunque la popularidad de Kimetsu no Yaiba va en aumento parece ser que todavía no es lo suficientemente atractiva para que Funko Pop! decida realizar su versión de este famoso anime que ha impactado a todo el mundo.

