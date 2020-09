Fanáticos de Taylor Swift “trollean” a Jake Gyllenhaal en Instagram ¡Mira por qué!

Puede que Jake Gyllenhaal y Taylor Swift hayan superado su relación de 2010, pero los fanáticos de la estrella del pop lo recuerdan muy bien, al menos así lo dejaron ver en Instagram.

Gyllenhaal, de 39 años, publicó una foto de su niñez en la que luce unos anteojos, lo hizo como una forma de destacar New Eyes for the Needy, una organización que ofrece anteojos recetados a quienes tienen necesidades económicas y que recientemente se asoció con The Inspire Project en una serie especial de oradores.

Taylor Swift y Jake Gyllenhaal terminaron su relación en 2010

"He usado mis anteojos desde que me separé meticulosamente el cabello con gel, por eso NEW EYES siempre ha estado cerca y es querido por mi corazón", escribió la estrella de "Nightcrawler" en su pie de foto.

Fanáticos de Taylor Swift invadieron el Instagram del actor

Pero los fanáticos de la cantante Taylor Swift no pudieron resistir la oportunidad de citar una línea de su icónica balada de ruptura de 2012 "All Too Well", que se rumora trata sobre Gyllenhaal: "Solías ser una niña pequeña con anteojos en una cama doble".

En poco tiempo, la publicación del actor Jake Gyllenhaal se inundó con comentarios de la letra, y un fan agregó: "¿Publicaste esta foto y pensaste que los Swifties no harían nada? Error."

TE PUEDE INTERESAR: Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

Incluso los compañeros actores de Gyllenhaal no pudieron evitar burlarse de su foto de retroceso. "Seré honesto, amigo, te preparaste para este", bromeó la estrella de "West Side Story", Rachel Zegler.