Brad Pitt parece buscar un tiempo para descansar de su extraordinario trabajo como actor ganador de un premio Oscar a Mejor Actor de Reparto en la película “Once Upon a Time in Hollywood”, mientras que su ex esposa Angelina Jolie se mantiene activa tras un despampanante regreso al cine con la secuela de “Maléfica: dueña del mal” al igual que una nueva película con Marvel Studios.

Por lo que es de esperar que los fanáticos de ambos actores se mantengan con la duda de lo que depara el futuro, siendo Brad Pitt un orgulloso padre de 6 hijos con Angelina Jolie, al igual que tener un talento nato para la actuación, pero sin planes de regresar con Angelina Jolie, o al menos esto se vio en los Golden Globes cuando saludó a su también ex esposa Jennifer Aniston.

Fanáticos de Brad Pitt le piden que regrese con Angelina Jolie

Según información de El Universal, una encuesta en el portal “OnBuy.com” reveló que el 27% de los votantes sigue considerando a Brad Pitt y Angelina Jolie una de las mejores parejas de Hollywood, al igual que las más deseadas a una posible reconciliación, pero no fueron los únicos en ser nombrados.

Lo anterior, recordando que Brad Pitt no han logrado llegar a un acuerdo formal sobre la pensión y tiempo de custodia de cada uno de sus 6 hijos, mostrando un evidente rechazo de encontrarse de manera pública, al igual que un reciente enfoque con Jennifer Aniston.

Ya que en segundo lugar, la encuesta señaló a Jennifer Aniston junto con Brad Pitt como una pareja sumamente querida, siendo el 22% de los votantes los que los señalan para un posible regreso. En tercer lugar se encuentran Emma Stone y Andrew Garfield junto con demás famosos que claramente ya no están juntos en la actualidad.

Siendo las parejas entre Vanessa Hudgens y Zac Efron, Johnny Depp y Winona Ryder, Channing Tatum y Jenna Dewan, Robert Pattinson y Kristen Stewart, al igual que Kim Kardashian con Lamar Odom.

