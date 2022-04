Fanática se desnuda ante Ricardo Arjona, ahora explica todo

Todo el mundo supo que una fanática se desnuda ante Ricardo Arjona cuando el guatemalteco interpretaba el tema “Desnuda”, pero quién es.

Andrea Vivas fue noticia internacional luego que se visualizará el momento en que acabó en ropa interior mientras coreaba la canción "Desnuda".

La Verdad Noticia dio a conocer que una fan de Ricardo Arjona se quita la ropa en pleno concierto al escuchar ‘Desnuda’, el cual se dio en Dallas,Texas, Estados Unidos, y a pocos metros del cantautor.

Fanática se desnuda ante Ricardo Arjona

¿Por qué fanática se desnuda ante Ricardo Arjona?

"Después de tanto tiempo, logramos estar donde debíamos estar. Gracias a Info Mundo Arjona por hacer posible todo y permitirnos compartir de nuevo esta emoción de estar vivos, sintiendo al mejor", expresó la joven Vivas.

El video muestra cómo ingresó al parqueo, luego al corredor y después al lugar donde Ricardo Arjona se presentaría, que ya estaba lleno. Luego ofreció una vista desde su butaca, mostró el inicio del show, la interpretación de "El flechazo y la secuela".

La joven además mostró cómo un estadounidense que estaba sentado cerca no conocía las canciones, por lo que dijo: "Un gringo escuchando a Arjona ¡qué poco divertido! ".

Después, llega el momento en que ella realiza su plan de desvestirse dejando atónitos a los presentes y sacando la sonrisa de muchas a su alrededor que aprobaron su acción.

Fanática desnuda cuenta su versión

Fanática se desnuda ante Ricardo Arjona y ahora cuenta qué pasó.

Si ya sabemos que una fanática se desnuda ante Ricardo Arjona, ahora es el momento del por qué pasó. En otro video explicó:

"Bueno, estoy aquí para contar mi versión de la historia, no es defenderme porque no me quiero defender, no hice nada malo, quiero contar mi historia: Hace algunos años, desde la gira "Viaje" de Ricardo Arjona, con un grupo de amigas decidimos empezar a hacer esto, ya se había hecho antes, pero nunca era tan marcada la situación”.

Es así que la joven dijo que no era la primera vez “lo empezamos a hacer en 'Desnuda' siguiendo la canción y para sacar una sonrisa al artista y para que Ricardo nos viera, nos prestara un poquito de atención y nos dijera cualquier cosa, en ningún momento buscamos que nos subieran en el escenario, nuestro propósito es que el cantante nos viera porque somos unas locas, apasionadas por él", expresó.

La misma joven cuenta que "Anteriormente o en giras pasadas no existía tanta voracidad y en las redes sociales estas cosas no se hacían tan virales y cuando quizá salía la noticia, pasaba desapercibida pero ahora se hizo viral rápido y el problema es que están viendo la situación desde un lado", aclaró.

Fanática se desnuda ante Ricardo Arjona ¿qué hizo el cantante? Vivas dice: "En el video que se hizo público no se nota mucho la reacción de Ricardo, que para mí era lo que quería, ya con eso fui feliz".

