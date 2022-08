Fanática le roba un beso a Bad Bunny en plena fiesta, así reaccionó el cantante

Captan el momento en que una fanática le roba un beso a Bad Bunny.

Después de un concierto en Puerto Rico, Bad Bunny decidió acudir a un fiesta, donde una fanática fue captada robándole un beso, el video se ha hecho viral, ya que aseguran que es un claro ejemplo de acoso.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Bad Bunny ha ganado gran popularidad a nivel internacional, razón por la cual puede presumir de tener millones de fanáticos, quienes constantemente intentan estar cerca de él.

En está ocasión el cantante ha robado la atención de los chismes de la farándula, ya que las redes sociales han salido en su defensa, asegurando que Bad Bunny no debió ser besado sin su consentimiento, ya que es considerado como un acto de acoso.

Fanática besa a Bad Bunny sin consentimiento

¿Qué paso con Bad Bunny?

Por medio de redes sociales, circula un video donde se observa a Bad Bunny tomando una foto con una fan, mientras él le da un beso en el cachete, la mujer se voltea para robarle un beso.

Rápidamente el cantante reguetonero Bad Bunny se aleja, mostrando su incomodidad, mientras la fanática le lanza un “ups”.

LE ROBAN BESO EN LA BOCA A BAD BUNNY EN EL MISMO PARTY QUE LO TOCAN�� CB PERO QUE ES ESTO pic.twitter.com/IHrtamhcFR — carloxx iván (@itscarlosivan) August 1, 2022

En otro video de la misma fiesta, se ve a Bad Bunny con una bebida en mano, bailando con una mujer, quién lo abraza en todo momento, pero al final se observa que intenta tocar sus partes íntimas.

QUE TU ME DICESSSSSS (Vean la mano de la mujer) pic.twitter.com/khtbuBrFHz — carloxx iván (@itscarlosivan) August 1, 2022

Estos videos han generado gran molestía en redes sociales, en donde señalan que el cantante fue víctima de acoso.

“Los videos de Bad Bunny siendo tocado y besado sin consentimiento en el after party son bien alarmantes”, “El consentimiento no tiene excepciones de género, cuerpo, raza, etnia, poder adquisitivo, hora, ropa ni lugar. ¡Si no es consciente, es acoso!”, comentarios que han sido apoyados por diversos cibernautas.

¿Quién es la novia de Bunny?

¿Gabriela Berlingeri y Bad Bunny son novios?

Se creía que Bad Bunny mantenía una relación amorosa con Gabriela Berlingeri, sin embargo hace unas semanas sorprendió al revelar que se encuentra soltero.

“Ustedes no saben nada, en verdad. Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos best friends. La gente dice, ‘Gabriela es tu novia’, ‘es tu esposa'; nadie sabe qué es Gabriela; ahora mismo ella y yo somos mejores amigos” dijo.

Con relación a los videos que circulan en redes sociales, Bad Bunny no ha dado declaraciones, sin embargo la acción de sus fanáticas ha generado la molestía de las redes sociales.

