Fan se tatúa el nombre de los hijos de Kimberly Loaiza y JD Pantoja

Kimberly Loaiza y JD Pantoja siguen dando de que hablar en las redes sociales, pues la pareja de famosos youtubers acaba de celebrar el nacimiento de su segundo hijo, suceso que ha causado gran furor entre sus fieles fanáticos, quienes le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

La alegría ante la llegada del segundo hijo de JD Pantoja y Kimberly Loaiza, ha sido tal que una de sus fieles fanáticas decidió tatuarse el nombre de Juan de Dios y de Kima en el pie derecho como muestra de la gran admiración y cariño que siente hacia la pareja JUKILOP.

“¡Mi regalo! No saben lo feliz que me siento, te amamos mucho antes de conocerte, bendiciones y amor para Juanito. Gracias Dios por todas estas bendiciones, nuevo integrante en la familia JUKI, no sabes cuanto amor tenemos para ti ¡Bienvenido Mini JD!”, escribió la usuaria @MakeStyle_2015 en Twitter.

La publicación de la fanática de JUKILOP causó gran sensación entre el fandom, pero también provocó que recibiera duras críticas por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes consideran que el tatuarse el nombre de los hijos de JD Pantoja y Kimberly Loaiza fue un hecho exagerado.

La familia Pantoja Loaiza crece

JD Pantoja y Kimberly Loaiza le dieron la bienvenida a su segundo hijo.

El día de ayer, martes 16 de febrero, en punto de las 12 del día nació Juan de Dios, así lo informó el youtuber en su cuenta de Twitter, donde además reveló sentirse muy emocionado de poder conocer a su segundo hijo, sentimiento que no dudó en compartir con sus fieles fanáticos.

Por su parte, Kimberly Loaiza enterneció las redes sociales al compartir en sus historias de Instagram una fotografía que muestra a JD Pantoja abrazando a su bebé recién nacido. Hasta el momento no se conocen más detalles del parto de “La lindura mayor” ni cuando saldrá del hospital.

