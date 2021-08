Fan se encuentra con Luis Miguel en su cumpleaños y festejan juntos

El sueño de una fan de Luis Miguel se hizo realidad, pues mientras la mujer festejaba su cumpleaños se encontró accidentalmente con el cantante, quien aceptó tomarse una fotografía con ella mientras celebraban juntos el cumpleaños.

Si bien el intérprete suele estar casi siempre acompañado de sus guardaespaldas para mantener su privacidad, en algunas ocasiones decide disfrutar el momento, tal como ocurrió en esta ocasión.

Una fan del cantante reveló para el programa “Suelta la Sopa” que tuvo la suerte de coincidir con el cantante en un Beverly Hills e incluso compartieron mesa aquel día en que ella festejaba su cumpleaños, lo que ha resultado extraño luego que el cantante se recluyó en un hotel por miedo al COVID-19.

Así fue el inesperado encuentro con el cantante

El cantante habría compartido su mesa con la fan

En un video compartido en Instagram por el programa “Suelta la Sopa” la mujer reveló su increíble experiencia con el cantante.

"Nos acercamos la mesa, primero yo y ya mi hermano me siguió. Para cuando le estábamos pidiendo la foto y yo le estaba comentando que era su fan y que era mi cumpleaños, y que qué regalo más bonito poder encontrármelo, poder saludarlo y pedirle una foto; cual fue mi sorpresa que él me dijo: 'Platícame un poco de ti, ven y siéntate'," narró la admiradora, cuyo nombre no se dio a conocer.

Fue a través de un video compartido en redes sociales donde se puede observar como la mujer se acerca al cantante y revela lo que pasó aquella noche, así mismo se compartió una fotografía donde se les observa posando juntos.

Cabe indicar que algunos internautas aplaudieron la valentía de la mujer para acercarse, mientras que otros simplemente la criticaron asegurando que no era el cantante, sino una persona parecida a él.

¿Cuánto vale un concierto de Luis Miguel?

El cantante cobra una impresionante cantidad de dinero por cada concierto

Se estima que el cantante Luis Miguel cobra al menos un millón 913 mil 771 dólares por presentación. Es decir, unos 40 millones de pesos mexicanos, esto de acuerdo con Pollstar, una revista especializada en la industria de los conciertos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!