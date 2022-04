Fan mexicano toca junto a The Killers, la banda lo sube al escenario

Su sueño se pudo hacer realidad, un fan mexicano toca junto a The Killers, esto cuando subió al escenario y haciendo explotar a los asistentes en júbilo.

El concierto de la banda estadounidense originaria de Las Vegas, The Killers, se llevó a cabo el viernes 29 de marzo, en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Cuando el fan mexicano toca junto a The Killers la emoción fue tan grande que por un momento los 65 mil asistentes del Foro Sol se unieron en un grito para vitorear el nombre de su compatriota y viralizarlo en redes sociales.

Entre las fotos y videos que se han viralizado en las redes sociales muestran el rostro de Roberto, un fan mexicano que se llevó el recuerdo de su vida. Los integrantes de The Killers lo invitaron a subir al escenario para tocar la batería e interpretar con ellos uno de sus éxitos más populares como “For Reasons Unknown”.

Lo más sorprendente es que Roberto demostró tener tan buenas habilidades en la batería que cuando The Killers terminó de cantar la canción, los asistentes comenzaron a corear al unísono su nombre.

Hoy Roberto ganó en la vida en el concierto de The Killers pic.twitter.com/nRPnsJm0Jl — Valeria (@ValeriaVega1217) April 30, 2022

Mientras coreaban el nombre del fan que tocó con The Killers, algunos reconocieron que no se enteraron bien cómo se llamaba el fan mexicano y terminaron gritando otro nombre, aunque lo importante fue celebrar el momento:

“Se la súper rifó! Fue el héroe de la noche MX”

“Se llama Roberto y nosotros gritando Norberto jajajajajajajaja”

“Donde yo estaba gritabamos Rodolfo JAJAJAJA”

“Pinche Roberto, se rifó si se pudo, si se pudo”

Por su parte, el afortunado fan se manifestó en redes y habla de su experiencia “Me reporto, soy Roberto jaja, algo irreal me pasó hoy y no puedo evitar no creermela. Y quiero pedir una disculpa con quien no pude sacarme fotos. Es que ya traía un poco de prisa.. pero me hubiera dado mucho gusto”

El fan mexicano toca junto a The Killers en su concierto que dio en el Foro Sol de la Ciudad de México terminó con una de sus mejores experiencias.

