Fan descubre la nueva identidad de Ariana Grande ¡Y tiene un disco!| Kevin Mazur/One Love Manchester

Ariana Grande es una de las cantantes juveniles más famosas del momento, y debido a la controversia en la que ha estado envuelta los últimos meses, desde el fallecimiento de su ex pareja Mac Miller, hasta su reciente ruptura con el comediante Pete Davidson, la famosa cantante ha estado en boca de todos.

Ahora vuelve a dar de qué hablar tras una impactante revelación que uno de sus fans descubrió.

Ariana Grande tiene otra identidad.

Uno de los fans de la famosa estrella, encontró a través de su cuenta de Twitter (Sachindattani) un disco con material inédito de Ariana Grande, pero lo sorprendente fue que las canciones estaban registradas a nombre de Zandhr, aparentemente el otro nombre artístico de la cantante.

an album full of unreleased Ariana tracks, omg pic.twitter.com/A2nL9eYMeA — sachin (@sachindattani) 5 de noviembre de 2018

El usuario rápidamente compartió el contenido en Spotify, donde los fans de la cantante inundaron la publicación en cuestión de minutos.

Lamentablemente las canciones ya no se encuentran disponibles debido a la saturación de visitas por parte de sus fans.

Ante tal hecho la famosa Ariana Grande no ha hecho ningún comentario, pues se encuentra promocionando su nuevo disco “Thank U, Next” del cual se desprende una canción con el mismo nombre y presuntamente está dedicada a su ex pareja Pete Davidson, con quien recientemente terminó su compromiso, y el comediante se ha estado burlando de su fallida relación en sus shows, lo que molestó bastante a la famosa cantante.