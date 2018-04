Denuncian a supuesto novio de Belinda por agresión.

"En la mañana del día de hoy (8 de abril) me encontraba en la taquería ' El Califa' en Reforma, cuando llegó Belinda, su hermano, su novio, amigos y cuerpo de seguridad. Al percatarme que se encontraba ahí y ser una figura pública pensé en tomarle una foto para compartirla con mis amigos", publicó el joven identificado como Antonio Segura.

De acuerdo a su relato, Antonio Segura dijo que asumía que ese hombre con el que estaba Belinda era su novio, pues en varias ocasiones se besaron y se daban tiernas caricias.

Fan denuncia a supuesto novio de Belinda por "agresión".

Luego al darse cuenta que fotografió a Belinda, su hermano y su novio, "el cual yo asumo que es su pareja puesto que compartieron besos y caricias durante su estancia dentro del lugar", se dirigieron a su mesa interrogándolo con una actitud violenta, "me cuestionaron acerca de las fotos que tomé y argumentaron que al ser es una figura pública no podía aparecer en fotos que ella no autorizara", relató Antonio.

Fan denuncia a supuesto novio de Belinda y a su hermano.

Arrebatándole su celular para eliminar cualquier contenido que pudiera comprometer a Belinda y a sus acompañantes; al no encontrar nada, el supuesto novio de Belinda lo golpeo en el rostro, compartiendo después una foto de su rostro en la que claramente se le ve morado el ojo derecho.

Al darse cuenta que el contenido no comprometía a nadie la pareja sentimental de @belindapop respondió directamente con un golpe a mi rostro causando daños sin yo darle ningún motivo para que lo hiciera. pic.twitter.com/ImwEm3PUKA

Y al ser cuestionado por un usuario de Twitter sobre su agresor, Antonio lo identificó como Ricardo Zamora diciendo:

Él fue se llama Ricardo Zamora pic.twitter.com/cxKXb0Gs2m