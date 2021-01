Fan de Shingeki no Kyojin recrea a Shiganshina a escala en Minecraft

Los fanáticos de Shingeki no Kyojin son un grupo determinado, y harán todo lo posible para celebrar una de las mejores series de anime jamás debutadas. Por supuesto, esta pasión se extiende a todo tipo de medios, desde fan art hasta cosplay.

Ahora, como demostró un usuario de Reddit, no hay nada que impida que el fandom honre Attack on Titan con una construcción a escala en Minecraft. En las redes sociales, el usuario FoxicalOW sorprendió a los fanáticos con su propio proyecto de Minecraft.

El fan pasó bastante tiempo haciendo una compilación 1: 1 de Shiganshina en su propio mundo de Minecraft. La construcción está impresionantemente detallada dado su tamaño, y FoxicalOW merece todos los elogios por su proyecto favorito inspirado en Shingeki no Kyojin.

El mundo de Shingeki no Kyojin en Minecraft

Minecraft players recreated Attack on Titan’s Shiganshina to 1:1 scale.

Según el usuario, su equipo se aseguró de que la escala fuera 1: 1 con la ayuda de Builder's Refuge. El servicio permite a los usuarios acceder a un servidor comunitario que está cargado con herramientas de compilación diseñadas para estas compilaciones masivas.

Aún así, FoxicalOW y su equipo tuvieron que realizar algunos cambios de diseño en la ciudad. Por ejemplo, el usuario dijo que los muros de la ciudad se duplicaron en altura para garantizar que las casas pudieran ser lo suficientemente altas.

En este punto, este mapa no está disponible para que lo use cualquiera, pero FoxicalOW dice que planean cargarlo pronto. El objetivo actual es hacer que Shiganshina esté disponible en Minecraft Java para usuarios de PC. Y una vez que esté abierto, los fanáticos podrán organizar sus propios gameplays de Shingeki no Kyojin desde la comodidad de un servidor de Minecraft compartido.

Esta no es la primera vez que Minecraft y Shingeki no Kyojin se fusionan, ya que el mundo de Hajime Isayama es uno de los más populares del momento. Desde Shiganshina en Paradis hasta Marley en la cuarta temporada de anime. ¿Te gustaría jugar en estos lugares?

