Fan de One Punch Man imagina épica pelea de la tercera temporada

Los fanáticos de One Punch Man están esperando para ver si las aventuras de Saitama y los otros miembros de la Asociación de Héroes regresarán al mundo del anime con una tercera temporada, pero un fan ha decidido tomar el asunto en sus propias manos dando vida a una próxima batalla entre el cazador de héroes conocido como Garou contra Super Alloy Darkshine.

Aunque muchos sintieron que la segunda temporada no pudo estar a la altura de la primera, ya que la serie cambió los estudios de Madhouse a JC Staff, ¡esto no impide que los fanáticos promocionen la querida franquicia!

En la segunda temporada de One Punch Man, nos presentaron al artista marcial conocido como Garou, un ex alumno del héroe principal, Bang, que decidió descargar su ira en el mundo de los héroes no solo cazándolos sino también uniéndose a la Asociación de Monstruos ya que tendía a relacionarse más con estas criaturas que con sus semejantes.

Aunque la segunda temporada del anime terminó con una nota anti-climática, prometió grandes cosas para el futuro de Garou, ya que fue salvado por una de las aterradoras criaturas dentro de la Asociación de Monstruos y prometió convertirse en un monstruo que se vengará de él. el mundo de los héroes.

Un usuario de Reddit publicó esta animación de fan del artista Likili Animation que da vida a esta batalla entre Garou y Super Alloy Darkshine, que seguramente será una de las batallas más grandes que tendrán lugar en la tercera temporada, en caso de que alguna vez se confirme en el futuro.

Las aventuras de Saitama pueden estar en pausa dentro del anime, similar al estado actual de la serie Dragon Ball, pero el manga que presentó por primera vez al mundo a One Punch Man continúa contando la historia de la Asociación de Héroes que intenta detener que los monstruos se apoderen del mundo en general.

Aunque Garou tiene un largo camino por recorrer antes de acercarse a hacer mella en Saitama, ha demostrado ser una seria amenaza para el mundo de los héroes, y si se confirma una tercera temporada, espere algunas grandes escenas esperándolo.

¿Qué opinas de esta versión animada de una batalla del manga de OnePunch Man? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

