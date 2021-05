Fan de Jimin hace una broma suicida y el ARMY lo cancela

Un fan de Jimin hizo una pesada broma, presuntamente fingiendo que se había suicidado, lo que provocó que el ARMY se enojara y cancelara temporalmente algunas de las cuentas del fan de BTS.

Se trata de Oli London, un fanático imitardor de Jimin, quien comenzó a ser tendencia en Twitter el 27 de mayo. Esto fue después de que los fanáticos del K-pop se percataran que presuntamente había fingido su suicidio. Los fanáticos comenzaron a hablar sobre el fanatico británico después de que su Instagram recibiera múltiples conmemoraciones el jueves 27 de mayo por la tarde. Todas sus cuentas de redes sociales se habían quedado en silencio por tres días (salvo en TikTok, donde publicó un video el miércoles 26 de mayo).

Cabe indicar que el imitador de BTS, Oli London tiene un historial de cancelaciones por parte de ARMY. La última vez que enfrentó su ira fue en abril, cuando habló sobre sentirse triste y decepcionado porque los trolls lo cancelaron en TikTok. Se enfrentó a muchas refutaciones de los fanáticos del K-pop en su video en vivo. Hubo muchos comentarios malos dirigidos a él y la gente estaba informando en masa sobre su cuenta. Él había hablado con franqueza sobre estar enamorado de Taeyong , lo que llevó a que la gente lo cancelara.

¿Oli London, el imitador de Jimin, está muerto?

Si bien no hay noticias oficiales, es probable que London esté vivo ya que su cuenta de Instagram ha vuelto a la normalidad. Después de ser cancelado durante su video en vivo, London se dirigió a su canal de YouTube que tiene 26K suscriptores. La leyenda del video era un mensaje para sus simpatizantes, decía: "Gracias a todos mis fieles fanáticos que siempre están ahí para mí en los buenos y malos momentos. Los amo a todos profundamente y todos ustedes me inspiran y me mantienen yendo."

Luego se dirigió a sus trolls diciendo: "A los Trolls: me avergüences por acosarme constantemente, todos los días atacándome con odio, todos los días inventando falsos rumores todos los días tratando de hacerme llorar. Nunca ganarás", por lo que todo parece indicar que fue víctima de fake news que anunciaban su muerte.

En uno de sus videos de TikTok, dijo que deseaba cambiar su apariencia una vez más para parecerse ya no a Jimin, sino ahora a Taeyong. Esto desencadenó a los fanáticos que lo criticaron diciendo que nunca podría ser un verdadero fanático a pesar de las locuras que continuó haciendo con tal de ganar seguidores.

Lo que las redes sociales tenían que decir

Un usuario de las redes sociales afirmó que la muerte de London fue una broma y dijo: "Oli London no se quitó la vida, lo hizo como una broma, ¿por qué todavía tiene una plataforma?".

Un furioso usuario de las redes sociales publicó: "¿Quieres decirme ... Oli London fingió una nota de suicidio completa y convirtió su insta en una cuenta recordatoria, para llamar la atención? ¿Qué carajo podemos sacar a este hombre de las redes sociales y consíguete un poco de ayuda".

Uno dijo: "Este hombre tiene serios problemas. Dejando de lado todos los memes, ¿que es lo que pasa por su maldita cabeza?".

¿Por qué ARMY odia a Oli London?

London decidió pasar por el quirófano y le realizaron múltiples cirugías y operaciones para lucir exactamente como Jimin. "Quiero que todo mi estilo de vida gire en torno al K-pop y quiero que todo mi look se parezca a Jimin, el cantante principal de BTS porque para mí es la perfección", declaró London en una entrevista con Barcroft TV, "la forma de su mandíbula, su labios su voz, todo".

En un momento, London estaba obsesionado con BTS y todos fueron testigos de cómo su fascinación se iba de las manos después de que gastó miles de dólares para parecerse al miembro de BTS.

Los fanáticos de BTS comenzaron a llamarlo "sasaeng", un término que se usa para los fanáticos acosadores que no muestran respeto por la vida privada de los miembros de la banda. También se dice que London ha frecuentado todos los lugares donde Jimin y otros miembros de BTS se detuvieron en Corea, con la esperanza de verlos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.