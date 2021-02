Fan art de My Hero Academia demuestra que Dabi y Endeavor ¡son iguales!

El arco de guerra de My Hero Academia no solo enfrentó a los héroes de UA Academy contra una amenaza física gigante en los villanos del Frente de Liberación Paranormal, sino que también asestó un golpe emocional con la gran revelación de que el antagonista Dabi era de hecho el hijo de Endeavor y el hermano de Shoto Todoroki.

Ahora, un artista fanático ha demostrado cómo el hijo villano y su padre heroico se parecen entre sí. Aunque esta gran revelación aún no ha tenido lugar en el anime propiamente dicho, ¡imaginamos que la próxima quinta temporada de anime dejará más pistas sobre el linaje de Dabi!

El usuario de Reddit “Strawberry Jam 2525” compartió esta edición de Dabi para borrar las cicatrices que se han vuelto tan icónicas para el miembro de la Liga de Villanos, mostrando cuán cercano se ve el villano tanto a su padre como al resto de la familia Todorki que tiene dominio de fuego, hielo o ambos:

Foto: Reddit - Strawberry Jam 2525

Sobre Dabi en My Hero Academia

Dabi no es solo una amenaza física para el mundo y para el Clan Todoroki, también es capaz de asestar un duro golpe a la confianza del público en la comunidad de héroes. A lo largo de la serie de My Hero Academia, los estudiantes de Clase 1-A y los héroes profesionales no solo han estado luchando contra los villanos.

Ellos también han intentado infundir confianza en los ciudadanos a los que salvan día tras día en Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi. Si bien los héroes han visto algunas grandes victorias en su mundo en los últimos días, definitivamente parece que la confianza del público en los héroes ha disminuído significativamente con el tiempo.

La Verdad Noticias te recuerda que la quinta temporada de anime debutará esta primavera, aventurándose en un nuevo desafío para la Clase 1-A mientras luchan contra sus compañeros de estudios en UA Academy en la Clase 1-B.

La segunda mitad de la temporada adoptará un enfoque decididamente diferente de la serie shonen, probablemente siguiendo la historia de Shigaraki y su intento de acumular poder, dando oportunidades para que Dabi vuelva a mostrar su poderoso Don en My Hero Academia.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Instagram y mantente informado. Mata ne!