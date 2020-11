Fan Kimetsu no Yaiba se vuelve viral por perder su colección completa de Nezuko

Demon Slayer, mejor conocido como Kimetsu no Yaiba, parece ser la serie en la mente de todos en estos días. En Japón, la película casi ha rescatado la taquilla ya que su película debut ha recaudado más de 200 millones de dólares desde su debut.

La película está en camino de convertirse en la más taquillera de la taquilla japonesa, y el anime está impulsando las ventas de manga hasta el día de hoy.

Esto significa que la serie ha acumulado una legión de fanáticos en todo el mundo, y muchos de ellos están enviando condolencias a un fan taiwanés que acaba de perder todas sus figuras de Kimetsu no Yaiba por un ex.

El hombre en cuestión publicó un mensaje sobre su terrible experiencia en Facebook, sobre el que World of Buzz informó por primera vez. Fue allí donde les dijo a los fanáticos que su novia tiró casi 3,500 dólares después de irse de viaje durante dos días.

Kimetsu no Yaiba un éxito en Japón

Según la publicación, el hombre considera que Nezuko es su protagonista favorito en Kimetsu no Yaiba, por lo que la mayor parte de su colección involucró a la niña. Después de regresar a casa y descubrir que le faltaban las figuras, el hombre dice que rompió con su novia debido a la terrible experiencia.

"No me importaba que vieras dramas coreanos y te desmayaste por las estrellas todo el tiempo, ¿es tan difícil respetar las preferencias de los demás?", escribió el hombre en la publicación, refiriéndose a los intereses de la cultura pop de su ex.

La publicación dice que el ex tiró las figuras porque ocupaban demasiado espacio, y el escritor dijo que le pidió que redujera su consumo de anime. De hecho, concedió hasta el punto de no ver la película Kimetsu no Yaiba en los cines una vez que llegó a Taiwán.

Fan de Kimetsu no Yaiba terminó con su novia por esta razón.

Lamentablemente, parece que las cifras se han ido para siempre, ya que incluso verificó con el servicio de eliminación que recogió la basura. Y si el hombre no puede obtener una compensación por las cifras, dice que considerará opciones legales en el futuro.

Claramente, esta prueba es difícil y destaca algunas cosas importantes que se deben y no se deben hacer cuando se trata de relaciones. Si estás saliendo con un otaku, no debes esperar que cambie solo por ti. Y si no te gusta, bueno, es mejor para todos si te separas sin ningún drama como este.

