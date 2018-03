Famosos son 'seducidos' por Madonna con una gran fiesta

Quienes se dejaron seducir por Madonna durante una fiesta después de la entrega del Oscar, el pasado domingo en Los Ángeles, fue Alejandro González Inárritu y Guillermo del Toro.

La 'Reina del Pop' fue encargada de poner el orden durante la fiesta y tuvo de cómplice a JR para hacer divertidas sesiones de fotos con los cineastas mexicanos.

Madonna publicó en sus redes sociales una foto con Iñárritu y otra con la estrella mediática Kim Kardashian y con la rapera estadunidense Cardi B, entre otros.

La mayoría de las fotografías que protagonizó la cantante junto con sus famosos amigos durante la fiesta están en su cuenta oficial de Instagram y en ellas se puede ver provocativa con su ropa diseñada por Moschina.

Con Guillermo del Toro estuvo más limitada pero con el cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu, realizó sugerentes poses con su vestuario, luciendo un traje muy sensual de látex y lencería negra.

Por su parte, Iñárritu, quien acompañó momentos antes durante la noche a Guillermo del Toro para celebrar sus premios, se mostró divertido con esta peculiar sesión.

Los miles de seguidores de la interprete no tardaron en darle 'me gusta' a las imágenes que también tiene cientos y cientos de comentarios.

Por otra parte, ya que iba a pasar lo más granado de la industria, Maddona no dudó en aprovechar la situación para reclamar en público el Oscar que, según ella, todavía le debe la academia.

Al parecer, es el único premio que se le resiste.

Y es que ya son dos veces que se le escapa de las manos el galardón dorado; la primera vez fue con el tema 'Sooner or later' de la película 'Dick Tracy', la cual ganó el Oscar a la Mejor canción original en 1991, y luego en 1997 cuando hizo 'You must love me' de 'Evita'.

Ella cantaba en ambas cantaba, sin embargo, el premio fue para los autores de la composición.