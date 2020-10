Famosos que votarán por primera vez en las elecciones presidenciales de 2020

Las elecciones presidenciales de 2020 serán memorables para varios artistas jóvenes y no tan jóvenes que votarán por primera vez.

También participarán celebridades que, sin bien ya eran elegibles en elecciones anteriores al haber alcanzado la mayoría de edad, no solían ejercer la democracia en el país más democrático del mundo.

Estrellas como Selena Gomez, Tyler The Creator, Billie Eilish, Snoop Dog, Shaquill O’Neal y Ryan Reynolds elegirán por primera vez en los comicios del martes 3 de noviembre, y cada uno tiene un mensaje respecto al evento.

Estrellas que votarán por primera vez en 2020

Selena Gómez

Instagram: @selenagomez

Selena explicó que no siente vergüenza de no haber votado antes, ya que en elecciones anteriores no sentía que su voto realmente importara, pero ahora ha admitido que “cada pequeña cosa cuenta”, y que ahora ha decidido concentrarse en su deber civil.

Tyler, the Creato

El rapero de 29 años confirmó recientemente que esta será su primera participación en las elecciones, y aprovechó para pedir a sus seguidores más jóvenes: “Por favor, por favor, si eres joven y tu maldita espalda no te duele, ve a las urnas y vota ".

Cobie Smulders

Instagram: @cobiesmulders

La actriz de How I Met Your Mother, nacida en Canadá, se convirtió en ciudadana estadounidense en septiembre. Después de emitir su voto en las elecciones presidenciales, compartió en Instagram: "Listo. Boom. ¿Ya lo has hecho? Se siente bien".

Billie Eilish

Instagram: @belleeilish

Como hemos reportado en La Verdad Noticias, la cantante de 18 años es una de las artistas más jóvenes en promover el voto ciudadano en sus redes sociales. Recientemente escribió en sus redes sociales: "Si te preocupas por ti mismo, si te preocupas por tus amigos, las injusticias raciales y el cambio climático, entonces tienes que votar.

“No hay excusa en este momento".

Gregg Sulkin

"La primera vez que voté como ciudadano estadounidense ... y qué elección tan importante para tener voz. Haga que la suya cuente. Vaya a votar", publicó el actor británico en Instagram.

Offset

El rapero de Migos habló sobre su experiencia con la supresión de votantes en un anuncio de servicio público realizado en colaboración con When We All Vote.

Después de ser declarado culpable de un delito grave a los 17 años, su oficial de libertad condicional le dijo que ya no era elegible para votar. Después de enterarse de que este no era realmente el caso, Offset dijo que se sintió inspirado a participar y votar en las elecciones primarias de Georgia en junio pasado.

"Realmente me sentí bien votando, porque me dijeron que no podía, o me dijeron que no podría limpiar o alejarme de mi pasado y mirar hacia donde estoy ahora ", dijo el hombre de 28 años.

Snoop Dogg

El legendario rapero, de 49 años, dijo en una entrevista en junio que le "lavaron el cerebro" para que pensara que no era elegible para votar, y explicó: "No he votado ni un día en mi vida, pero este año creo que voy a salir y votar porque no soporto ver a este punk en el cargo un año más.”

“Durante muchos años me lavaron el cerebro pensando que no podías votar porque tenías antecedentes penales. No lo sabía. Mi historial ha sido eliminado, así que ahora puedo votar”, añadió.

Ryan Reynolds

El actor de Deadpool, originario de Canadá, ya emitió su voto a través de correo junto a su esposo, a quien agradeció por amenizar la experiencia.

Instagram:@ryanreynolds

Fue muy aterrador. al principio, luego emocionante y ahora estoy un poco cansado. Pero orgulloso. #VoteEarly ", escribió Reynolds en sus redes sociales.

Shaquille O'Neal

La leyenda de los Lakers de 48 años asumió el deber de votar para poder pedirle a la gente que hiciera lo mismo.

"No puedo pedirle a la gente que vote si yo no voto ... Hay mucha gente hablando y mucha gente que está harta. Eso es bueno. Pero como en cualquier negocio, tiene que haber Planificación”, dijo el basquetbolista retirado.

Mike Tyson

Instagram: @miketyson

Gracias a una nueva ley que entró en vigor en el estado natal del boxeador de Nevada en 2019, Mike ahora puede participar en la votación.

"Esta elección será la primera vez que vote", anunció el hombre de 54 años en Twitter. "Nunca pensé que podría hacerlo debido a mi historial de delitos graves. Estoy orgulloso de finalmente votar".