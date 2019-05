Famosos que también sufrieron por ser pobres antes de la quincena

¿Te ha pasado que antes de que llega la quincena ya le debes a medio mundo?, ¿si verdad?, muy probablemente te la pasas maldiciendo tu pobreza, justo en ese momento te pones a pensar: ¿Por qué Dios no me hizo millonario?, ¿Por qué no soy hijo de algún famoso?.

Incluso te has puesto a imaginar cómo o con que gastarias tu dinero si tuvieses una cuenta llena de dólares, ¿Qué se sentirá ser tan rico como algunos actor, algún cantante o incluso una estrella del fútbol?.

Lamento bajarte de la luna, pero muchos de ellos también se “las vieron negras” antes de ser una joyas del espectáculo, y aunque no lo creas, muchos tuvieron infancias complicadas, una vida llena de carencias y vidas cero glamurosas.

Fue gracias a que trabajaron duro para llegar a donde están y saber mantenerse para seguir obteniendo los éxitos y seguir derrochando sus millones de pesos o dólares.

7 que se "las vieron negras" antes de que llegue la quincena

Yuya

No siempre tuvo el imperio que vemos a través de sus vídeos de Youtube, cuando era una niña en plena adolescencia; su mamá era maestra de educación básica y no podía darle mucho, y aunque Yuya no vivió en la calle, la hemos escuchado decir en varias ocasiones que tuvo momentos económicos muy difíciles.

Johnny Depp

su infancia estuvo llena de abusos y golpes, antes de ser el famoso actor de películas, Johnny Depp, su familia tuvo que vivir en el cuarto de un motel durante casi un año.

Bárbara Mori

Aunque la guapa y talentosa Bárbara Mori no era del todo pobre, no tenía mucho, de hecho fue una de las razones por las que decidir migrar de Uruguay, pues deseaba tener una vida digna.

Bad Benny

el cantante que ahora conocemos como Bad Benny, empezó a trabajar antes de ser mayor de edad, tenía un sueldo tan bajo ya que trabaja en un super, por lo que muchas veces se quedó sin dinero antes de cobrar la siguiente quincena.

Yaritza Aparicio

Yaritza es un ejemplo mucho más reciente de éxito, antes de que Cuarón la descubriera como actriz, Yaritza era maestra en Oaxaca, con sueldo tan insuficiente que tenía que trabajar horas extras y aun así no le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas.

Leonardo Dicaprio

El caso del galán de Titanic, Lonardo Dicaprio, también es muy conocido, pues vivir en barrios marginales, ya que la única que cuidaba de él era su mamá y no tenían ningún tipo de apoyo ni siquiera de algún familiar.

Rihanna

La actual empresaria y cantante, Rihanna, tuvo una infancia terrible, su padre era alcohólico y golpeaba a su madre, cuando su madre se separó de su papá tuvo que hacerse cargo de su pequeño hermano, mientras que también vendía chicles a los turistas.

