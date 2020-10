Famosos que se lanzaron como cantantes y fueron un rotundo fracaso

Algunos famosos creen que alcanzar la fama en la actuación les garantiza tener éxito en otros ámbitos del mundo del entretenimiento, es por ello que deciden salir de su zona de confort para lanzarse como cantantes, pero lastimosamente no logran tener una buena aceptación por parte del público y sus trabajos musicales se convierten en un fracaso.

Es por ello que en La Verdad Noticias te hemos querido presentar una amplia lista de famosos que optaron por incursionar en el mundo de la música sin tener el éxito que otros cantantes obtienen con tanta facilidad.

Para triunfar en la música no solo basta ser popular y estos famosos lo aprendieron a la mala.

Celebridades que se lanzaron como cantantes y fracasaron

Arturo Peniche

Era 2003 cuando el actor Arturo Peniche lanzó un álbum con 16 canciones, e incluso se animó a grabar el videoclip para algunas de ellas; sin embargo y a pesar de todo su esfuerzo, este álbum titulado ‘Mi alma anda libre’ solo obtuvo mil reproducciones.

Alyssa Milano

Esta actriz, conocida por su papel en la serie ‘Hechiceras’, creyó que ‘Look in my hear’ sería el disco que la catapultaría a la fama, pero las canciones de esta producción no tuvieron tanto éxito, pues solo fueron escuchadas en Asia.

Bruce Willis

El actor Bruce Willis aprovechó la popularidad que gozaba en la década de los ochentas para sacar a la venta un álbum de pop-blues, el cual contenía canciones que él mismo escribió, pero este no tuvo tanto éxito, por lo que decidió dedicarse solo a la actuación.

Clint Eastwood

Clint Eastwood decidió que sus canciones no sólo estarían en las películas que dirigía, así que incursionó en la música country, lamentablemente ninguno de sus sencillos lograron alcanzar más de 2 mil reproducciones.

Bruce Willis se lanzó como cantante, pero no le fue tan bien

Juan Carlos "El Borrego" Nava

Juan Carlos Nava, conocido en el mundo del espectáculo mexicano como "El Borrego Nava", tras el triunfo que obtuvo con su programa ‘Borrego de media noche’ se animó a producir su primer y único disco, el cual llevaba por nombre ‘Cada oveja con su borrego’, pero este solo fue escuchado por 290 usuarios.

Lucy Hale

Lucy Hale era apenas una niña cuando ganó varias competencias de canto, lo cual la motivó a lanzar un CD de nombre ‘Road Between’, el cual es muy poco conocido debido al nulo éxito que tuvo.

Brie Larson

Aunque la disquera pensó que sería todo un éxito, Brie Larson fracasó al vender únicamente 3 mil 500 copias del disco ‘Finally Out of PE’.

Eddie Murphy

Eddie Murphy solo tuvo suerte con su sencillo ‘Party All The Time’, el cual se colocó en segundo lugar de la lista Billboard en 1985, pues sus demás canciones no han tenido un buen desempeño dentro de la industria.

Robert Downey Jr. lanzó un álbum de jazzy folk, pero este no tuvo el éxito esperado

Ryan Gosling

Ryan Gosling antes de cantar para la cinta ‘La La Land’, grabó con su mejor amigo un disco para su banda ‘Dead Man´s Bones’ en el 2008, el cual pasó desapercibido para el público

Naomi Campbell

La carrera como cantante de la famosa supermodelo fracasó, pues se supo que no pudo colocar su disco ‘Baby Woman’ en el ranking musical del Reino Unido, pues fueron muy pocas personas las que lo escucharon.

Robert Downey Jr.

La estrella de Marvel, Robert Downey Jr, confesó en una ocasión que dudó en sacar el disco ‘The Futurist’, el cual incluye sus géneros favoritos: el jazz y el folk; pero su incursión en la música no fue tan mala, pues se sabe que tuvo la posición 121 en el Billboard 200.

Son varios los famosos que han decidido incursionar en el mundo de la música y no tuvieron el éxito que esperaban, pero eso no fue motivo de tristeza, ya que después de su fracaso, optaron por regresar a hacer lo que saben bien y el público les aplaude.

Fotografías: Instagram