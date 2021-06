Algunos de los famosos que celebrarán el Día del Padre 2021 por primera vez son Joe Jonas, Zayn Malik, así como el millonario Gianluca Vacchi. Y es que durante la pandemia fueron decenas de celebridades las que anunciaron que tendrían a su primer bebé con sus parejas.

También algunas estrellas anunciaron que harían más grande su familia con un nuevo y adorable integrante, como es el caso del actor Orlando Bloom, quien tuvo a su segundo bebé, una niña llamada Daisy Dove, con su prometida, la cantante Katy Perry. Recordemos que Orlando ya tenía un hijo llamado Flynn Christopher, que tuvo con su ex esposa, Miranda Kerr.

Aunque son muchos los famosos que van a festejar el Día del Padre durante este año, en La Verdad Noticias te presentamos algunos guapos del espectáculo que sin duda disfrutarán de un gran día el 20 de junio.

Lista de famosos que celebrarán el Día del Padre 2021 por primera vez

Gianluca Vacchi es uno de los famosos que celebrarán el Día del Padre 2021 por primera vez/Foto: Hola

Erik Hayser

El actor mexicano Erik Hayser y su prometida, la actriz Fernanda Castillo, se volvieron papás por primera vez en diciembre de 2020, con el nacimiento de su hijo Liam. Aunque vivieron momentos difíciles durante las primeras semanas por complicaciones de salud, actualmente están bien y felices con su pequeño.

Erik Hayser con su hijo Liam/Foto: Instagram

Joe Jonas

El cantante Joe Jonas festejará su primer Día del Padre 2021 después de tener a su primogénita Willa en julio de 2020, con su esposa, la actriz Sophie Turner. Aunque hasta ahora, el famoso matrimonio no ha presentado ninguna foto del rostro de su hija, ya que desean mantener en privado la vida de la bebé.

Joe Jonas con su hija y su esposa, Sophie Turner/Foto: ET

Kit Harington

Kit Harington, una de las ex estrellas de la serie Game Of Thrones se volvió papá en febrero de este año, de un niño que hasta el momento se desconoce su nombre. El actor está casado con la también actriz de GOT, Rose Leslie, y decidieron llevar su vida de padres alejada de los medios.

Kit con su bebé y su esposa, Rose Leslie/Foto: Page Six

Gianluca Vacchi

Uno de los papás más populares de este año, sin duda es el empresario e influencer Gianluca Vacchi, ya que el millonario italiano de 53 años tuvo a su primogénita Blu Jerusalema en octubre de 2020, con su joven novia Sharon Fonseca de 26 años.

Vacchi es uno de los hombres maduros más atractivos de las redes sociales, y hace unos meses se volvió papá/Foto: Instagram

Vacchi suele compartir en sus redes sociales los mejores momentos que pasa junto a su bebé y el extravagante hombre disfruta mucho de su paternidad.

Zayn Malik

El ex One Direction Zayn Malik es otro de los famosos que celebrarán el Día del Padre 2021 por primera vez, ya que en septiembre de 2020 se convirtió en papá de Khai Malik, una bebé que comparte con su novia, la modelo Gigi Hadid.

Zayn con su hija Khai Malik y su novia, Gigi Hadid/Foto: Elle

Hasta ahora, la pareja ha decidido no publicar fotos de la carita de su hija por privacidad, aunque hace unos meses se filtraron unas imágenes de la bebé que Gigi compartió por error.

Frases para playeras del día del padre

Estas son algunas ideas para regalar durante el día del padre/Foto: Pinterest

Si vas a festejar a papá en su día este 20 de junio, en La Verdad Noticias te dejamos algunas ideas para playeras del día del padre en el siguiente link, para que lo sorprendas durante su celebración.

El día del padre se celebra cada tercer domingo del mes de junio, tanto en México, como algunos países de Latinoamérica e incluso, Estados Unidos. Así que si eres fan de alguno de estos famosos, seguramente querrás acudir a las redes sociales para felicitarlos.

