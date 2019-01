Famosos exigen a Sebastián Yatra que no se rasure más (Video)

Una oleada de famosos han pedido por medio de historias que el colombiano Sebastián Yatra no se vuelva a rasurar, ya que dicen que no le ha quedado el look lampiño y lo han tachado de ser igual a Calamardo Guapo y a las pompas de un bebé.

Los integrantes de Reik, Mau y Ricky, Sebastián Villalobos, Jesse de Jesse and Joy, Siad Char, Mario Ruiz y varios directores de videos reconocidos se sumaron a esta petición global de que regrese la barba de Sebastian.

El cantante fue comparado con varios personajes de TV..

Llane de Piso 21 fue al único que le agradó este cambio de look ya que se le hizo atractivo ver sus labios más carnosos, esto según sus propias palabras del cantante.

¿CÓMO INICIÓ TODO?

Todo inició cuando Sebastián Yatra subió una foto de él mismo rasurado, sin embargo los memes llegaron, no obstante actualmente se encuentra de vacaciones en Argentina y su manager se ha apoderado de la cuenta oficial, desde donde ha reposteado todas las historias que hablan de la barba de Sebastián, sin embargo el cantante no lo sabe.

La imagen de Yatra sin barba que todo mundo critica.