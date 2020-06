Famosos de Hollywood a los que les han filtrado el pack ¡Que escándalo!

Con los años, algunos famosos lamentablemente se vieron involucradas en escándalos de fotos de desnudos, conocidos como “packs”. Ya sea que se filtraron en línea o los liberaron por su cuenta, muchas caras famosas han sufrido de esa invasión a su privacidad en un momento u otro.

Desde Noah Centineo y Bella Thorne hasta Madison Beer y Vanessa Hudgens, aquí hay una lista definitiva de estrellas de Hollywood que se han encontrado en medio de un escándalo fotográfico privado.

Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens había saltado a la fama gracias a High School Musical

Justo después de ser conocida en el mundo como Gabriella de High School Musical, Vanessa se encontró en un "traumático" escándalo de fotos desnudas. En 2007, las fotos personales de la actriz se publicaron en línea después de que fue pirateada. En ese momento, lanzó una disculpa a los fanáticos.

“Quiero disculparme con mis fanáticos, cuyo apoyo y confianza significa todo para mí. Me da vergüenza esta situación y lamento haber tomado estas fotos. Estoy agradecida por el apoyo de mi familia y amigos ”, dijo en la declaración de 2007.

En enero de 2020, en una entrevista con Cosmopolitan UK, la actriz habló sobre cómo el incidente afectó su vida.

“Fue algo realmente traumático para mí. Es realmente jodido que las personas sientan que tienen el derecho suficiente para compartir algo tan personal con el mundo ", dijo recordando el momento en que fue culpada por la filtración de sus fotos personales. "Como actor, pierdes por completo el control de tu propia privacidad y es realmente triste. Parece que ese no debería ser el caso, pero desafortunadamente si suficientes personas están interesadas, van a hacer todo lo posible para conocer todo lo que puedan sobre usted, lo que es halagador, supongo, pero entonces la gente llevarlo demasiado lejos y terminar divulgando cosas que deberían ser personales ".

Madison Beer

Madison Beer habla sobre la filtración de sus nudes a los 14 años

El 8 de marzo, Madison Beer recurrió a las redes sociales y escribió un mensaje significativo para los fanáticos sobre su "traumático" escándalo de fotos de desnudos. Cuando tenía 14 años, Madison alegó que un niño lanzó "Snapchats muy privados" que ella le había enviado en línea. La cantante, que acaba de cumplir 21 años, se volvió real acerca de la vergüenza y la "ansiedad" que sintió después de sufrir esta experiencia.

“Sé que están sucediendo cosas muy importantes en el mundo en este momento que son muy atemorizantes, por lo que mi intención con este mensaje no es, de ninguna manera, distraerlos, pero quiero hablar hoy sobre el tema en el Día Internacional de la Mujer. de avergonzar a las mujeres ”, compartió Madison en un extenso mensaje publicado en Twitter. "Cuando tenía alrededor de 14 años y exploraba mi cuerpo y mi sexualidad, envié Snapchats muy privados de mi cuerpo a un chico que realmente me gustaba en ese momento".

Ella continuó: “Estaba angustiada y avergonzada. Esta fue una experiencia traumática que me ha infundido intensos problemas de confianza, en los que todavía estoy trabajando hasta el día de hoy".

La cantante luego explicó que decidió compartir su historia en el Día Internacional de la Mujer como una forma de ayudar a los jóvenes a "ser más amables con ustedes mismos" y "liberarme de este peso que llevo". Madison también afirmó que todo esto ocurrió después de recibir llamadas telefónicas que supuestamente decían que el mismo chico de hace siete años había intentado, una vez más, compartir otro video íntimo de ella en línea.

Bella Thorne

Bella Thorne estalla en contra de hombre que intentó filtrar sus fotos íntimas

En junio de 2019, Bella Thorne tomó Twitter y publicó sus propias fotos privadas después de que un hombre que pirateó su cuenta había amenazado con liberarlas.

“Ayer, como todos saben, mi mierda fue hackeada. Durante las últimas 24 horas he sido amenazada con mis propios desnudos. Me siento asquerosa. Me siento vigilada. Siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que una persona especial viera ”, escribió junto a las imágenes. “Me ha enviado varias fotos desnudas de otras celebridades. No se detendrá conmigo o con ellos, simplemente continuará. Durante demasiado tiempo dejé que un hombre se aprovechara de mí una y otra vez y estoy harto de eso. Estoy publicando esto porque es MI DECISIÓN AHORA. NO PUEDES OBTENER OTRA COSA DE MÍ. Puedo dormir esta noche mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida. Nunca podrás."

Ella continuó: "Aquí están las fotos con las que me ha estado amenazando. En otras palabras, aquí están mis bobos. Así que aquí, joder. Las últimas 24 horas he estado llorando en lugar de celebrar mi libro mientras hago la prensa. Ah, sí, el FBI estará en tu casa en breve, así que cuida a tu madre de nuevo".

Alissa Violet

Alissa Violet sigue el ejemplo de Bella Thorne y publica sus nudes

En octubre de 2019, la YouTuber publicó una foto de sí misma desnuda en Instagram. Los fanáticos se preocuparon rápidamente de que la imagen hubiera sido filtrada por el ex novio de la estrella de las redes sociales, FaZe Banks. En una serie de presuntos DM, la belleza rubia le dijo a un fanático que en realidad publicó las fotos picantes porque un pirata informático amenazaba con liberarlas

"¿Puedes limpiar el aire para mí?", Alissa Violet aparentemente escribió. “Literalmente no tiene nada que ver con [FaZe]. Un hacker amenazaba con filtrarlo, así que lo publiqué. Todas mis etiquetas están pensando que [FaZe] amenaza con filtrarlas, lo cual no es cierto".

Su foto de Instagram ya ha sido eliminada.

Noah Centineo

Noah Centineo se ha negado a hablar sobre su "pack" filtrado

En agosto de 2019, aparecieron en línea presuntas fotos de desnudos del actor de To All The Boys Ive Loved Before. En una entrevista con The Cut de septiembre de 2019, Noah Centineo aparentemente abordó la situación.

“Entiendo por qué tienes que hacer esa pregunta. Solo espero que entiendas por qué no voy a responder ", respondió cuando el entrevistador le preguntó acerca de ser el sujeto de la supuesta filtración.

Justin Bieber

Justin Bieber asegura sentirse "violado" tras filtración de su pack

En agosto de 2017, Variety informó que el Instagram de Selena Gomez había sido pirateado y el hacker volvió a publicar fotos al desnudo o "pack" de su ex novio Justin Bieber. Las imágenes se publicaron por primera vez en el New York Daily News en 2015 después de que la pareja viajara a Bora Bora. En ese momento, el cantante respondió a la filtración en una entrevista con Access Hollywood, dijo que se sentía "súper violado".

"Como, siento que no puedo salir y siento que puedo salir desnudo", dijo. "Como, deberías sentirte cómodo en tu propio espacio ... especialmente tan lejos".

En ese momento, The Hollywood Reporter también dijo que el equipo de Justin Bieber envió una carta de cese y desistimiento al New York Daily News y exigió que las fotos fueran eliminadas del sitio web.

James Charles

James Charles imita a Bella Thorne al lanzar sus "nudes" tras hackeo de cuentas

En agosto de 2018, el YouTuber decidió compartir fotos de desnudos él mismo, en un intento de recuperar su poder después de que sus redes sociales habían sido pirateadas.

“Hola, recuperé mi cuenta. Por si alguna vez vuelvo a hackearme, ¡aquí está el ÚNICO desnudo que he tomado! No puedo amenazarme con eso ahora. Consigue una vida ", escribió en Twitter, junto con un chasquido que mostraba su parte trasera.

Ross Lynch

Ross Lynch, otra estrella de Disney Channel cuyo "Pack" se filtra

En abril de 2019, la estrella de Chilling Adventures of Sabrina negó los rumores de que sus desnudos se filtraron en línea.

"Tengo curiosidad por saber cuáles son estas imágenes porque nunca las he visto", tuiteó en ese momento.

Victoria Justice

Victoria Justice se enfurece por intentó de hackear sus cuentas

En 2014, la ex actriz victoriosa se enfrentó a un escándalo por su supuesto pack. En ese momento, tomó Twitter y expresó su enojo por la situación.

"Poco después de tuitear sobre ciertas fotos de mí que son falsas, me enfrenté a una grave violación de la privacidad", escribió en ese momento. "Siempre ha habido fotos falsas mías en Internet, pero no estaré en posición de defenderme de lo que es real o falso".

Ella continuó: "Estoy enojada con esta invasión masiva de la privacidad, y al igual que las otras mujeres que están en esta situación junto a mí, estoy tomando medidas legales para proteger mis derechos".

Como los fanáticos saben, su admisión se produjo pocos días después de que ella les aseguró a los seguidores que las fotos habían sido falsas.

Lucy Hale

Lucy Hale se niega a disculparse públicamente por sus nudes

En diciembre de 2016, las fotos de sus desnudos de la estrella de Pretty Little Liars se filtraron y compartieron en línea. Ella abordó la situación a través de Twitter.

"Bueno, no iba a comentar algo tan ridículo, pero desde 2017 será todo sobre decir mi verdad ... voy a decir algo". Una vez más, una mujer en el ojo público fue violada, robada y su vida privada y su cuerpo fueron expuestos para que cualquiera los viera. No me disculparé por vivir mi vida y tener una vida personal que es toda mía”, escribió en ese momento.

Tyler Posey

Tyler Posey, otra estrella juvenil cuyo "pack" se filtra en internet

En 2017, la ex estrella de Teen Wolf tuvo sus fotos personales filtradas. En una entrevista con Us Weekly, el actor abordó la situación.

"No me importa. Te pone menos estrés [a ti] si simplemente lo cepillas ”, dijo en ese momento. "Recibí una carta por correo que decía que soy víctima de un caso de alguien que hackeó iCloud. Creo que me quitaron mi identidad. Creo que me lo han robado".