Famosos con "momentos humildes" en la televisión mexicana

Y como bien decía Teresa, “Voy a hacer lo que tenga que hacer, para estar bien” y esto le queda perfecto a muchos artistas internacionales, que durante sus carreras tuvieron que hacer hasta lo que nunca imaginaron, para promocionar su música y aunque quizá eso no los haga sentirse muy orgulloso, sin duda, esos momentos los mantienen humildes.

Seguramente en redes sociales, ya te topaste con el famoso trend, con el que muchos están recordando los momentos vergonzosos que, a pesar de todo, los “mantienen humildes” ante la vida.

En ese contexto, las redes sociales no han parado de recordar momentos, como el de Sophie Ellis-Bextor, cuando se presentó en “Hoy”, para promocionar su canción “Murder On the Dancefloor”, pero lo realmente impresionante, fue que mientras ella cantaba, los conductores del show, fueron parte de una coreografía.