Famosos comparan su apariencia de hace 10 años ¡son otras personas! parte 1

Envejecer es algo inevitable, y por supuesto las personas comienzan a mostrar los cambios de la madurez después de cierta cantidad de años, y mientras algunos se mantienen jóvenes y radiantes, otros se ven demasiado dañados por los años.

Muchas estrellas son conocidas por sus increíbles genes, por lo que se han mantenido iguales por década, mientras que otros, ya sea por cirugías o por el duro paso del tiempo en sus cuerpos, se ven totalmente diferentes.

Ahora te traemos una lista de las celebridades que más han cambiado en los últimos 10 años, donde algunos se mantienen espectaculares, mientras que otros… no tanto y deberían dejar de envejecer.

Bella Hadid

La famosa súper modelo, quien hace unos meses se convirtió en la poseedora del rostro más cercano a la perfección, no habría logrado esta hazaña hace 10 años, pues sus facciones eran bastante comunes, nada que el bisturí no pueda arreglar.

Lady Gaga

La famosa cantante ganadora del Oscar por mejor canción original, ha tenido radicales cambios en su imagen, pero sus variaciones son totalmente naturales, pues aunque se dice que se ha hecho unos retoques, se rehusa a cirugías más serias, como la rinoplastia.

Liam Payne

Uno de los integrantes de la extinta boyband One Direction luce totalmente irreconocible, pues hace 10 años aún se veía como un niño inocente, aunque el paso de los años lo han vuelto un hombre con demasiado porte.

Zendaya

Esta actriz, a quién recientemente vimos en Spider-Man: Far from home no ha cambiado casi nada, a diferencia de su mirada, pues lucía como una pequeña niña, aunque ahora ya tiene el rostro de una mujer aduta.

Katy Perry

Otra fanática de los cambios de imagen extremos, ha mantenido su rostro risueño por años, siendo su color de cabello y atuendos el único cambio cosntante al que se somete.

Iggy Azalea

La famosa rapera es una de las integrantes de esta lista que ha cambiado demasiado, lamentablemente no de manera positiva, pues las cirugías la han hecho ver incluso mayor de lo que realmente es.

Chris Pratt

La estrella de ‘Guardianes de la galaxia’ pasó de ser un actor considerado como bobo por su exceso de peso a ser uno de los galanes de Hollywood más codiciados del momento, por lo que unos años de más le cayeron de maravilla.

Kelly Clarkson

La famosa cantante ha permanecido literalmente igual, teniendo como únicos cambios sus looks en sus presentaciones, pero una década no le ha causado muchas diferencias a su rostro, pues aún se mantiene radiante.

