Famoso youtuber mexicano RIFA SUS COCHES para comprar tanques de oxígeno ¡Ejemplar!

Un famoso youtuber está causando furor ya que se ha difundido que ha puesto a la rifa algunos de sus coches para apoyar comprando tanques de oxígeno a personas necesitadas.

Scott Adrián Moreno por medio de su cuenta de Facebook, anunció la rifa de sus dos autos para brindar el apoyo a pacientes del nuevo coronavirus con recipientes de oxígeno que compara con el dinero recaudado.

Tal parece que el famoso youtuber Scott Traveling decidió rifar sus coches para poder adquirir tanques de oxígeno ante la crisis sanitaria que se vive por la pandemia de la covid-19.

El apoyo humanitario de Scott Adrián Moreno

Con el objetivo de donar tanques de oxígeno para enfermos de coronavirus, el influencer mexicano Scott Adrián Romero decidió rifar dos carros a través de redes sociales: Me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar y la vida no tiene precio así que tengo 2 carros y he tomado la decisión de rifarlos. Ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien.

El joven afirmó sentirse intranquilo por la situación de las familias que no pueden acceder a un tanque de oxígeno para sus familiares: No puedo dormir pensando en que hay personas que están perdiendo familiares porque no pueden comprar un tanque. Las cosas materiales se recuperan, pero las personas, jamás.

El influencer según medios locales, adquirió previamente 50 tanques de oxígeno que presta a las personas que lo necesiten y en relación con posibles críticas sobre su acción, manifestó que prefiere no ser indiferente a las personas que lo están pasando mal:

"Con críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen".

A finales de enero el joven dio a conocer en sus redes algunos de los tanques que había comprado. En un video publicado en Instagram pidió a las personas beneficiadas con ellos que los cuidaran y apeas se recuperaran los entregaran a otra personas contagiadas con la enfermedad.

Cabe destacar que la pandemia en Latinoamérica ha dejado ya 19,1 millones de contagios y más de 606.000 muertos desde el primer caso confirmado hace casi un año en la región y además ha disparado la demanda de oxígeno medicinal.

