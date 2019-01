Famoso youtuber es criticado por burlarse de mujer desaparecida (VIDEO)

Los youtubers se han vuelto un tipo de celebridades muy famosas en el mundo, ya que usualmente son jóvenes que comparten gustos e intereses de la mayoría de los usuarios de internet, como viajes, comida, videojuegos o maquillaje, como el caso de la youtuber mexicana Yuya, quien incluso ha recibido una estrella en el paseo de la fama por su trayectoria.

Pero no todos los youtubers son iguales, pues uno acaba de meterse con un tema bastante delicado.

Se trata de Jacobo Wong, quien se encuentra en el centro de la polémica por sus últimas declaraciones, en las que se burló de uno de los temas más delicados y peligrosos en México durante los últimos meses, hablamos claro de la violencia contra la mujer, que incluye secuestros, violaciones y agresión.

Te puede interesar: ¡BASTA! Ahora Juan Gabriel escribe mensajes en las redes sociales

El popular youtuber hizo un comentario de muy mal gusto en su cuenta de Twitter, pues a tono de broma se burló de la desaparición de la hermana de una joven que supuestamente lo rechazó años atrás.

“La morra ignoró mis mensajes por años pero ahora quiere que le de RT a un anuncio buscando a su hermana perdida JAJAJAJAJAJA encuentra a tu propia hermana Miss no necesito a ningún hombre!”.

Fue el mensaje que Jacobo Wong compartió en un tweet a sus seguidores, quien en vez de apoyarlo se le fueron encima por la falta de respeto que hizo, quienes lo criticaron, llamándolo “poco hombre” “machista insensible” “misógino” “ardido” entre otros.

Fueron tan fuertes las represalias en su contra que pocas horas después público un video en su cuenta titulado “Arruine mi vida CON UN TWIT” donde en lugar de disculparse, se excusó diciendo que se trata de una broma que creyó que era graciosa, pues declaró lo siguiente:

“Lo traduzco a español y se los comparto. Si algo a mí me da risa, según yo, a ustedes también les va a dar risa ¡y se los pongo! ¡Y ya! Ya está, boludo. No tiene tanta ciencia, no tiene tanta cosa. Es un chiste. Es un puto chiste, y ya sé que está en la línea de lo inapropiado, pero así es este pedo: Tú te suscribes, tú sabes que estamos en la línea de lo prohibido y así está chingón”.