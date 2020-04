Famoso se BURLA de las señoras que hacen TikToks ¿Será por Galilea Montijo?

Arturo López Gavito, conocido en el medio del espectáculo por ser juez de La Academia, ha causado gran polémica en las redes sociales tras compartir un mensaje en su cuenta de Twitter donde se burla y critica a todas las señoras que realizan videos para TikTok, la popular plataforma que se ha convertido en el boom de los internautas en estos últimos días.

“Señoras, se les pide atentamente que ya no hagan TikToks, no se ven bien, no se ayudan y ridiculizan a su persona ¡Paren ya por favor!”, escribió Arturo López Gavito en Twitter.