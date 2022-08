Famoso revela que tuvo intimidad con una fan, a cinco minutos de conocerla

Famoso conductor revela que tuvo intimidad con una fanática, a cinco minutos de conocerla.

Facundo se ha caracterizado por ser uno de los famosos que no tiene temor en decir lo que piensan, en está ocasión reveló que tuvo intimidad con una fan, a la que conoció por 5 minutos y quién no lo rechazó solo por ser un conductor de Tv.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que el conductor, quién generó gran alboroto, tras su regreso a Televisa, contó algunas anécdotas que ha tenido con fanáticas.

Recordemos que Facundo, ha sido señalado de “no tener censura” en lo que dice, lo cual demostró con sus recientes declaraciones.

Facundo confiesa que tuvo intimidad con una fan

Facundo revela una anécdota con una fanática.

Facundo fue invitado en el programa “Miembros al aire”, ante su rergeso a Televisa, donde fue cuestionado sobre si en alguna ocasión había tenido intimidad con alguna persona que no creyera que estuviera con alguien tan famoso.

Con esto, Facundo contó que en una ocasión estaba en el balcón de la habitación de su hotel, cuando se percató de la presencia de una mujer que le pareció atractiva.

“Una vez estaba en La Paz, estaba en el balcón y entonces va una chica muy guapa, la saludo y ella: ‘¡Ay, Facundo!’, le digo: ‘Sube’. Tuvimos sexo a los cinco minutos de conocernos”.

Facuncó mencionó que después le preguntó la razón por la cual aceptó subir a su habitación, sin conocerlo.

“Fue una de las cosas más rápidas que me han pasado y le dije: ‘¿Por qué subiste?’ y ella: ‘Por que eres Facundo. Solo una pend… no subiría a cog… a Facundo’. Y yo: ‘Sabes que no soy una mier… desalmada’ y me dice: ‘No importa, eres Facundo’”.

Ante su relató, los demás conductores comenzaron a reír y a bromear con lo que le sucedió a Facundo, quien no mencionó hace cuanto tiempo sucedió.

¿Cómo se hizo famoso Facundo?

Facundo regresa a Televisa, con programa nuevo.

Facundo fue participante del reality Big Brother VIP en su primera edición, junto a celebridades como Arath de la Torre, Galilea Montijo, Alejandro Ibarra, entre otros, donde se ganó el cariño del público.

De igual forma, el conductor Facundo ha formado parte de varios programas de Televisa y Tv Azteca, donde ha destacado gracias a su irreverente humor.

Actualmente Facundo, se encuentra de regreso en Televisa, como conductor del programa “Quién es el bueno” el cual se transmite por el canal 5.

